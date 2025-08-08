ZABIO ZA 2:0

Pogledajte Beljin prvijenac u dresu Dinama

A.H.

08.08.2025 u 22:28

Dinamo - Vukovar
Dinamo - Vukovar Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL
Dion Drena Beljo zabio je svoj prvi gol u Dinamu.

Beljo, koji je ovog ljeta stigao iz Augsburga, pogodio je za 2:0 protiv Vukovara. Nije mu bilo teško pospremiti loptu u mrežu s tri metra nakon ubačaja Matea Lisice s desne strane.

Dinamo - Vukovar (Beljo '65., 2:0) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport/Croatel/HNS

Dinamo u drugom poluvremenu slomio Vukovar. Pogledajte golove i sve šanse

  • 88'

    Poništen je žuti karton i Tadić je dobio izravni crveni karton zbog prekršaja na Hoxhi. Nagazio mu je na nogu.

  • 82'

    Prilika za Dinamo! Hoxha je odlično pucao iskosa s lijeve strane, ali sjajni Bulat i to brani.

  • 77'

    GOOOOOOOL! Hoxha je provozao desnog beka Vukovara i poslao sjajnu loptu u peterac, a tamo je pouzdani Sandro Kulenović rutinski zabio za 3:0.

DINAMO
3:0
VUKOVAR 1991
