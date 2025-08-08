Pogledajte Beljin prvijenac u dresu Dinama

Dion Drena Beljo zabio je svoj prvi gol u Dinamu.
Beljo, koji je ovog ljeta stigao iz Augsburga, pogodio je za 2:0 protiv Vukovara. Nije mu bilo teško pospremiti loptu u mrežu s tri metra nakon ubačaja Matea Lisice s desne strane.
ZABIO ZA 2:0
08.08.2025 u 22:28
shnl
88'
82'
77'