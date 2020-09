U Bayernu se hvataju za glavu nakon što su propustili kupiti Ivana Perišića; trener Bavaraca iskreno priznao kakvu su grešku napravili

Trener Bayerna Hansi Flick iskreno je priznao da je odlaskom Ivana Perišića i još nekoliko igrača kvaliteta pala, a posebno za Hrvatom mogu žaliti nakon ozljede Leroya Sanea

'Brine li me dubina momčadi? Izgledam li vam nervozno? Pričekat ćemo do 5. listopada i kraja prijelaznog roka, no mi već imamo igrače svjetske klase ovdje koji imaju svoje ciljeve. Želimo pobjeđivati i osvajati trofeje. Naljutio nas je poraz za vikend', rekao je Flick na konferencije za medije prije njemačkog Superkupa u kojem se Bayern sastaje s Borussijom Dortmund pa dodao:

'Odlascima Perišića, Coutinha, Thiaga i Odriozole smo izgubili na kvaliteti, ali izgubili smo i mlade talente koji su trenirali s nama dugo vremena. Sarpreet Singh i Oliver Batista-Meier su otišli na posudbe. Za njih je to definitivni novi korak u karijeraama', priznao je Flick.

Tako je Bayern vrlo brzo požalio što nisu otkupili Perišića od Intera iako im je hrvatski reprezentativac bio pravo pojačanje prošle godine kada je tamo bio na posudbi. Za Bayern je u 35 utakmica zabio osam golova i upisao 10 asistencija, a sada bi im bio itekako koristan i Nijemci su toga svjesni.