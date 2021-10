Trener Rapida nije skrivao sreću nakon pobjede nad hrvatskim prvakom, a otkrio je i zbog čega je njegova momčad bila toliko bolja od Modrih

Nogometaši Rapida posve zasluženo stigli su do pobjede 2:1 nad Dinamom, u utakmici 3. kola H skupine Europske lige. Bečkoj momčadi to je prva pobjeda u ovosezonskom izdanju natjecanja, a s ta tri boda ponovno je u igri za mjesto koje bi joj osiguralo i tzv. europsko proljeće

I dok je Dinamov trener Damir Krznar mogao samo tugovati za propuštenom prilikom, odnosno lošom izvedbom svoje momčadi, kolega mu na klupi Rapida bio je jako sretan i zadovoljan.

'Bila je to teška utakmica za nas jer smo dobro znali da ako ne pobijedimo, vjerojatno ne možemo ništa ni napraviti u skupini. Zato moram pohvaliti momčad. Pokušavali smo od prve minute biti agresivni i u tome smo uspjeli. Dobro smo implementirali ono što smo zacrtali. Rano smo stiglo do vodstva 1:0, ali onda smo lako i brzo primili pogodak za izjednačenje. No, nismo se ukopali, već smo do kraja poluvremena ponovno stekli prednost. Dinamo je u drugom poluvremenu imao veći posjed, ali smo se dobro branili ali imali smo i priliku posve odlučiti utakmicu. Bila je to dobra predstava protiv jake momčadi, što nam je važno za sljedeće ispite', rekao je trener Rapida Dietmar Kühbauer.

