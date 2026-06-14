Bio je kandidat za trenera Hajduka, sada je kreirao veliku senzaciju na SP

Riječ je o Tonyju Popoviću, australskom izborniku hrvatskih korijena koji se prije nekoliko godina spominjao i kao jedan od mogućih kandidata za trenera Hajduka.

Popović je danas izbornik Australije, a njegov put do vrha australskog nogometa zanimljiv je i zbog obiteljske priče. Njegov otac Bratislav i majka Rada početkom sedamdesetih godina prošlog stoljeća preselili su iz Hrvatske u Australiju, gdje je Tony rođen i odrastao.

Tijekom igračke karijere Popović je bio australski reprezentativac i jedan od najcjenjenijih obrambenih igrača svoje generacije. Nastupao je za Sydney United, Crystal Palace i Al-Arabi, a za australsku reprezentaciju upisao je više od 50 nastupa.

Nakon završetka igračke karijere posvetio se trenerskom poslu te je vodio niz australskih klubova prije nego što je preuzeo nacionalnu momčad.

Na ovom Svjetskom prvenstvu njegova Australija već je pokazala da neće imati sporednu ulogu. Organizirana igra, disciplina i taktička priprema donijeli su rezultat koji mnogi prije početka turnira nisu očekivali.

Zbog toga strani mediji sve češće ističu upravo Popovića kao jednog od najzaslužnijih za australski uspjeh, dok navijači Socceroosa vjeruju da bi njihova reprezentacija mogla biti jedno od najvećih iznenađenja prvenstva.

Za hrvatsku publiku cijela priča ima dodatnu zanimljivost. Čovjek kojeg su svojedobno povezivali s Hajdukom danas vodi jednu od najugodnijih priča dosadašnjeg Mundijala.