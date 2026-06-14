Svjetsko prvenstvo palo u drugi plan: Knicksi zavladali X-om

Samo nekoliko minuta nakon završetka utakmice Knicksi su postali tema broj jedan na platformi X u Sjedinjenim Američkim Državama, ostavivši iza sebe čak i Svjetsko prvenstvo, koje ovih dana dominira sportskim naslovnicama.

Hashtag #Knicks i brojne povezane teme preplavili su društvene mreže, a tisuće navijača dijelile su fotografije, videozapise i emotivne poruke nakon jednog od najvećih trenutaka u povijesti franšize.

Posebno su se proširile objave navijača koji su isticali koliko su dugo čekali ovakav trenutak.

"Prvi put u životu gledam Knickse kao prvake."

Bila je to jedna od najčešćih poruka koja se mogla pronaći na X-u tijekom noći. S obzirom na to da je New York desetljećima čekao povratak na vrh NBA lige, mnogi mlađi navijači nikada prije nisu doživjeli ovakvo slavlje.

Društvenim mrežama kružile su i snimke iz New Yorka. Times Square pretvorio se u veliku navijačku pozornicu, a slavilo se na Manhattanu, u Brooklynu i ispred Madison Square Gardena.

Posebnu pozornost privukli su i brojni poznati navijači Knicksa. Glumci, glazbenici i sportaši objavljivali su čestitke, dok su fotografije i reakcije legendarnog Spikea Leeja ponovno postale viralne.

Zanimljivo, podrška nije dolazila samo od navijača New Yorka. Mnogi neutralni ljubitelji košarke pisali su kako je NBA liga jednostavno zanimljivija kada su Knicksi u vrhu.

Jedna od najčešće dijeljenih poruka glasila je:

"Ne navijam za Knickse, ali košarka je bolja kada New York pobjeđuje."

Dok će se u New Yorku još danima slaviti naslov, internet je već donio svoju presudu.



Knicksi nisu osvojili samo NBA prsten. Na nekoliko sati osvojili su i cijeli internet.