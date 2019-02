Teški dani za Ivana Perišića; hoće li mu u Interu oprostiti želju za odlaskom u Arsenal?

Ivan Perišić (29) četvrtu je sezonu u momčadi milanskog Intera. Standardni je član prve momčadi, jedan od najboljih igrača 'nerazzurra'. No, našao se naš reprezentativac u nemilosti nakon što je zatražio transfer u Arsenal. I dalje je 'na hlađenju', a njegov je status u nastavku sezone upitan...

Perišić je proteklih dana proživljavao pravu dramu , ionako ni ranije nije bio u idealnoj formi, a sada je mogao samo trenirati i - čekati. Pitanje je samo do kada? Priliku bi trebao dobiti, ali sigurno je da će na njemu trener i čelnici još neko vrijeme 'vježbati strogoću'.

Na njegovu žalost posao je propao, a naš se reprezentativac našao u velikim problemima. Spalletti ga je, čim je zatražio odlazak iz kluba, izbacio iz prvih 11 i posjeo na klupu. No, i to je bilo samo formalno jer je naglasio kako igrača koji želi otići sigurno neće ubacivati u igru.

'No, moram napomenuti kako je Ivan cijelo ovo vrijeme normalno trenirao s nama. Raduje me to što sam u njemu vidio onu staru volju i puno bolje raspoloženje.'

Kako god bilo, sigurno je da će Perišić još neko vrijeme biti 'na čekanju', jučerašnju je Kup utakmicu protiv Lazija također odgledao s klupe, a to mu je - barem tako misle klupski čelnici - kazna koju zaslužuje...