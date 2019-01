Olakšanje na Poljudu; Hajduk je prodao problematičnog igrača, a uz to je i zaradio

Posljednjeg dana prijelaznog roka Hajduk je riješio jedan veliki problem. Klub je dogovorio prodaju Ahmeda Saida u portugalski Rio Ave. Na kraju su svi zadovoljni jer Said je želio otići iz Splita, a 'bili' više nisu željeli trpjeti njegove ispade...

Nije Ahmed Said loš nogometaš, dapače. Ganac je u Hajduk stigao 2016. godine iz portugalskog Olhanensea, te je skupio 89 nastupa u 'bilom' dresu, zabio je 29 golova uz 16 asistencija. No, Said je bio poznat i po problematičnom ponašanju...