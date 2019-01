Kapetan U-21 reprezentacije posljednjeg dana prijelaznog roka pronašao spas u Belgiji

Dobro informirani talijanski mediji bliski momčadi Milana tvrde kako je Alen Halilović (22) doslovno u posljednji trenutak pronašao novi klub. Do kraja sezone trebao bi igrati za trenutno četvrtoplasiranu momčad belgijskog prvenstva...

Alen Halilović (22) pronašao je spas, ali ne u Serie A kako se proteklih dana najavljivalo. U momčadi Milana na njega jednostavno ne računaju, nije se Halilović uspio nametnuti treneru Gennaru Gattusu te mu je predloženo da do kraja sezone ode na posudbu.

No, svi su ti transferi na kraju propali, a Sky Sport Italia donosi vijest kako je Alen Halilović sve na kraju dogovorio s belgijskim Standardom iz Liegea !

Milan ga je odlučio pustiti na posudbu do kraja sezone, a Halilović bi morao transfer i liječnički pregled završiti do večeras u 20 sati do kada i traje prijelazni rok! Mladi je hrvatski reprezentativac pod svaku cijenu morao pronaći novi klub jer želi što spremniji dočekati nastup na U-21 europskom prvenstvu koje se igra ove godine.