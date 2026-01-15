Teška pobjeda Njemačke na otvaranju Eura, Norveška pregazila rivala

U Herningu su Španjolci teškom mukom svladali Srbe (29-27) nakon što su vodili doslovce cijelu utakmicu, najviše s pet pogodaka razlike. Ipak, u zadnjih deset minuta ušlo se samo s dva razlike za Španjolce, koji su dokraja tu prednost i sačuvali za prvu pobjedu u ovoj teškoj skupini.

Abel Serdio (6) i Ian Tarrafeta (6) predvodili su Španjolce, a kod Srba, koji su u utakmici imali čak deset sedmeraca, najbolji je bio Uroš Kojadinović sa šest golova.

U ovoj skupini je Njemačka, europski prvak iz 2004. i 2016., pobijedila Austriju 30-27. Nijemci su tijekom cijelog prvog poluvremena imali blagu prednost, a u prvih 30 minuta postigli su četiri gola. U drugom poluvremenu veći dio utakmice vodili su s pet golova razlike, ali Austrijanci su uspjeli smanjiti zaostatak na -2, ali nisu uspjeli u potpunosti iskoristiti određene slabije trenutke u njemačkoj igri. Johannes Golla pridonio je sedam golova za Nijemce, a Lukas Zerbe šest, dok su se za Austriju istaknuli Sebastian Frimmel s devet i Jakob Nigg sa sedam golova.

U Oslu su Francuzi s lakoćom dobili Češku s 14 golova razlike (42-28) , postigavši čak 42 gola, te potvrdili da su jedni od najvećih favorita za zlato. Kod Francuza su Melwyn Richardson, Dylan Nahi i Elohim Prandi sa po šest golova, a Čehe je predvodio Petr Široki s pet golova.

U ovoj skupini je Norveška pobijedila Ukrajinu s 39-22. Kod Norvežana su Alex Blonz i Patrick Anderson postigli po 7 golova, a Igor Turčenko je predvodio Ukrajince s pet.

Hrvatska u subotu igra u Malmoeu s Gruzijom. Dvije najbolje ekipe iz svake od šest skupina idu u drugi krug, gdje će 12 ekipa igrati u skupinama I i II, s tim da će dvije najbolje ekipe iz svake skupine ići u polufinale, dok će trećeplasirane ekipe igrati za peto mjesto. Sve utakmice za medalje održat će se u Herningu u Danskoj.