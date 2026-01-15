Hrvatska i nakon poraza od Grčke ima odlične šanse za polufinale: Evo što se mora dogoditi

Bez obzira na poraz od Grčke, koji svakako nije ugodan, Hrvatska i dalje ima vrlo dobre izglede za plasman u polufinale Europskog prvenstva. Grčka u drugi krug prenosi maksimalnih šest bodova, Hrvatska tri, a skupina u kojoj se nalaze naši vaterpolisti križa se s onom u kojoj su Talijani uvjerljivo osvojili prvo mjesto. Uz Italiju, Hrvatsku u nastavku natjecanja čekaju još Rumunjska i Turska.

Gledajući ukupni rasplet, ždrijeb je bio prilično naklonjen Hrvatskoj. Osim Italije, u drugom krugu nema nijedne reprezentacije koja pripada samom europskom vrhu, a i Talijani su u Beograd stigli ozbiljno oslabljeni, bez nekoliko ključnih igrača koji su godinama činili okosnicu momčadi.

Razlog tome je otvoreni sukob između dijela iskusnih igrača i izbornika Alessandra Campagne. Talijanski mediji ranije su pisali o pobuni unutar reprezentacije, u kojoj su pojedini veterani i najveće zvijezde tražili odlazak legendarnog izbornika. Savez je, međutim, stao uz Campagnu i šestorici igrača zatvorio vrata reprezentacije, zbog čega je već tada bilo jasno da će se na Europskom prvenstvu pojaviti samo jedna strana tog sukoba.

Među otpisanima je i najveća talijanska zvijezda Francesco Di Fulvio, ubojiti šuter Pro Recca. Uz njega, izvan reprezentacije ostao je i Alessandro Velotto, često smatran drugim najboljim igračem Italije. Ne nastupa ni Nicholas Presciutti, osvajač pet medalja s reprezentacijom, kao ni prvi vratar Gianmarco Nicosia. Europsko prvenstvo izvan bazena prate i Giacomo Cannella te iskusni Luca Damonte.

Talijani su, naravno, i u ovakvom sastavu ozbiljna vaterpolska sila, ali daleko su od nepremostive prepreke za momčad Ivice Tucka. U okolnostima kakve su se razvile, Hrvatska ima realan prostor za proboj među četiri najbolje reprezentacije turnira.

Računica pritom ima više slojeva. Jedan scenarij je jasan: Hrvatska mora pobijediti sva tri suparnika u drugom krugu i nadati se da će Grčka svladati Italiju. U tom bi slučaju Grčka u polufinale prošla kao prvoplasirana s maksimalnih 15 bodova, dok bi Hrvatska završila druga s 12. Italija bi, s dva poraza od Hrvatske i Grčke u drugom krugu, ostala bez izgleda za plasman među četiri najbolje.

No, Hrvatska do polufinala može i drugim putem, pod pretpostavkom da sva tri favorita opravdaju ulogu i pobijede reprezentacije iz donjeg doma. U tom scenariju, pobijedi li Hrvatska Italiju, a Italija potom svlada Grčku, stvorio bi se krug od tri reprezentacije s jednakim brojem bodova. Tada bi o prolasku odlučivala gol-razlika u međusobnim susretima, a iz kombinacija za plasman među četiri najbolje ispala bi reprezentacija s najslabijim učinkom u tom krugu.