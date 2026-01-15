Evo što Talijani pišu o igri Luke Modrića nakon velike pobjede Milana

Milan je u 16. kolu Serie A preokretom slavio na gostovanju kod Coma 3:1 i nastavio utrku s Interom za vrh ljestvice. Iako je domaćin odigrao vrlo dobro prvo poluvrijeme, Milan je u nastavku pokazao kvalitetu i upisao važna tri boda, a susret su pod povećalom pratili i talijanski mediji, koji su ocjenjivali nastup Luke Modrića.

Iskusni hrvatski veznjak igrao je do 86. minute, a ocjene su uglavnom naglasile njegovu mirnoću i klasu, iako je tempo utakmice bio zahtjevan.

11contro11 – ocjena 5,5 ‘Nedostaje dodira klase, ali utakmica je bila preintenzivna za njegov ritam. Teško pronalazi kontinuitet i pravi utjecaj na igru, posebno u prvom dijelu susreta.’

Virgilio – ocjena 6 ‘Manje briljantan nego inače, ali pragmatičan. I u ovoj, manje upečatljivoj verziji, Hrvat ne razočarava.’

Eurosport – ocjena 6 ‘I on se dugo mučio protiv Coma, momčadi koja ili drži loptu ili je agresivno osvaja. Ipak, Modrić je uspio pokazati nekoliko bljeskova čiste, kristalne klase i unijeti red kad god je to bilo moguće.’

SempreMilan 6,5 'Nakon prvog poluvremena, u kojem je bio prilično tih, postalo je jasno da ova utakmica neće biti u znaku njegovih dodavanja. U nastavku se zato u velikoj mjeri posvetio čuvanju prve zvijezde Coma, Paza, i u tome je uglavnom bio uspješan, iako mu se suparnik nekoliko puta uspio izvući, što je i očekivano. Važan, “prljavi” posao za momčad.’