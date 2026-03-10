Tablica da te glava zaboli! U najluđoj ligi u Europi nitko ne zna tko će biti prvak, a najveći klub je u zoni ispadanja

Poljska liga ove sezone nije baš 'ekstra', a još manje 'klasa', ali je svakako najzanimljivija liga u Europi.

Lideri prvenstva izmjenjuju se iz kola u kolo, a gostujućom pobjedom protiv Piasta u najboljoj poziciji trenutačno je Zaglebie iz Lubina koji je spojio tri pobjede u nizu i skočio na prvo mjesto.

No, to bi moglo kratko trajati jer drugoplasirana Jagiellonia ima tri boda manje, ali i utakmicu manje. Zaglebie u sljedećem kolu dočekuje Lech, koji je neočekivani izgubio od davljenika Widezwa, pa se vrlo lako može dogoditi da sljedećeg vikenda ta tri kluba budu izjednačena na 41 bodu.

Ne zanemarite i ostatak lige. Katowice, deveta momčad prvenstva, ima samo osam bodova manje od Zaglebiea, ali i utakmicu manje. Dobiju li Lechiju, Katowice će skočiti na šesto mjesto, a ta ista Lechija istovremeno se bori za Europu i za ostanak u ligi. Od četvrtoplasiranog Rakowa dijeli ju šest bodova (uz utakmicu manje) i istovremeno ima samo tri boda više od Legije, koja se nalazi na 16. mjestu.

Da, dobro ste pročitali. Legia iz Varšave, najtrofejniji poljski klub, nalazi se u zoni ispadanja iako je popravila (!!!) formu u zadnjih pet kola. Nevjerojatno je da je Legia na 16. mjestu s gol razlikom samo -1, ali takvi su standardi u poljskoj ligi ove sezone da je Gornik peti s gol razlikom +2 i također se bori za naslov prvaka.

Spoji li par pobjeda, Legia bi pobjegla s dna i automatski ušla u borbu za Europu. Vjerovali ili ne, od prvog do zadnjeg mjesta razlika je samo 19 bodova, a 16-plasirana Legia ima samo devet bodova manje od Rakowa, koji drži zadnje 'europsko' mjesto.

Superračunalo je izbacilo šanse za naslov prvaka i vodeći Zaglebie je tek četvrti favorit. Najviše šansi, 33 posto, ima Jagiellonia, drugi je Lech s 20 posto, a treći Rakow so 20 posto, jednim manje od Zaglebiea.

Isti izvor tvrdi da Jagiellonia ima 90 posto izgleda za titulu ako dobaci do 63 boda, što je nevjerojatno mali broj za ligu s čak 18 klubova.