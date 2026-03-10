promjene

Daliću otpao jedan igrač, evo koga je aktivirao s pretpoziva

S. M.

10.03.2026 u 16:22

Zlatko Dalić
Zlatko Dalić Izvor: Pixsell / Autor: Nel Pavletic/PIXSELL
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Zlatko Dalić jučer je objavio popis igrača za prijateljske utakmice protiv Kolumbije i Brazila u Orlandu.

Izbornik je za te dvije utakmice krajem mjeseca pozvao trojicu golmana; Dominika Livakovića, Ivora Pandura i Dominika Kotarskog.

vezane vijesti

No, HNS je danas objavio da je Kotarski otpao zbog obiteljskih razloga pa je Dalić s pretpoziva aktivirao Karla Leticu, golmana švicarskog Lausannea. Letica je dosad 15 puta igrao za mlade reprezentacije, a dosad je već bio na Dalićevom popisu, ali još nije debitirao.

Popis pozvanih igrača:

Vratari: Dominik Livaković, Karlo Letica, Ivor Pandur

Braniči: Duje Ćaleta-Car, Josip Šutalo, Josip Stanišić, Marin Pongračić, Kristijan Jakić, Martin Erlić, Luka Vušković, Ivan Smolčić

Vezni: Luka Modrić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Lovro Majer, Luka Sučić, Martin Baturina, Petar Sučić, Nikola Moro, Toni Fruk

Napadači: Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Marco Pašalić, Petar Musa, Igor Matanović

Pretpozivi: Bruno Petković, Mislav Oršić, Franjo Ivanović, Domagoj Bradarić, Toma Bašić, Dion Drena Beljo, Franko Kovačević, Luka Stojković

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ludnica

ludnica

Tablica da te glava zaboli! U najluđoj ligi u Europi nitko ne zna tko će biti prvak, a najveći klub je u zoni ispadanja
drama u londonu

drama u londonu

Tottenham ponizio Tudora: Evo što su napravili dok se Hrvat sprema za utakmicu s Atleticom
priča s poljuda

priča s poljuda

Evo zbog čega je Hajduk za danas sazvao izvanrednu presicu

najpopularnije

Još vijesti