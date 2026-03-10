Daliću otpao jedan igrač, evo koga je aktivirao s pretpoziva

Sponzor rubrike
Zlatko Dalić jučer je objavio popis igrača za prijateljske utakmice protiv Kolumbije i Brazila u Orlandu.
Izbornik je za te dvije utakmice krajem mjeseca pozvao trojicu golmana; Dominika Livakovića, Ivora Pandura i Dominika Kotarskog.
No, HNS je danas objavio da je Kotarski otpao zbog obiteljskih razloga pa je Dalić s pretpoziva aktivirao Karla Leticu, golmana švicarskog Lausannea. Letica je dosad 15 puta igrao za mlade reprezentacije, a dosad je već bio na Dalićevom popisu, ali još nije debitirao.
Popis pozvanih igrača:
Vratari: Dominik Livaković, Karlo Letica, Ivor Pandur
Braniči: Duje Ćaleta-Car, Josip Šutalo, Josip Stanišić, Marin Pongračić, Kristijan Jakić, Martin Erlić, Luka Vušković, Ivan Smolčić
Vezni: Luka Modrić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Lovro Majer, Luka Sučić, Martin Baturina, Petar Sučić, Nikola Moro, Toni Fruk
Napadači: Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Marco Pašalić, Petar Musa, Igor Matanović
Pretpozivi: Bruno Petković, Mislav Oršić, Franjo Ivanović, Domagoj Bradarić, Toma Bašić, Dion Drena Beljo, Franko Kovačević, Luka Stojković