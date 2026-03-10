Daliću otpao jedan igrač, evo koga je aktivirao s pretpoziva

No, HNS je danas objavio da je Kotarski otpao zbog obiteljskih razloga pa je Dalić s pretpoziva aktivirao Karla Leticu, golmana švicarskog Lausannea. Letica je dosad 15 puta igrao za mlade reprezentacije, a dosad je već bio na Dalićevom popisu, ali još nije debitirao.

Popis pozvanih igrača:

Vratari: Dominik Livaković, Karlo Letica, Ivor Pandur

Braniči: Duje Ćaleta-Car, Josip Šutalo, Josip Stanišić, Marin Pongračić, Kristijan Jakić, Martin Erlić, Luka Vušković, Ivan Smolčić

Vezni: Luka Modrić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Lovro Majer, Luka Sučić, Martin Baturina, Petar Sučić, Nikola Moro, Toni Fruk

Napadači: Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Marco Pašalić, Petar Musa, Igor Matanović

Pretpozivi: Bruno Petković, Mislav Oršić, Franjo Ivanović, Domagoj Bradarić, Toma Bašić, Dion Drena Beljo, Franko Kovačević, Luka Stojković