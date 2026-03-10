Olić objavio popis igrača za ključnu utakmicu kvalifikacija. Pozvana su i dva igrača iz druge lige

Momčad Ivice Olića trenutačno je bod iza Turske na tablici, ali ima i utakmicu manje. Uspije li Hrvatska upisati pobjedu u Osijeku, napravila bi veliki korak prema Europskom prvenstvu.

Olić je pozvao 21 igrača, a čak deset igrača je na pretpozivu. Imao je problema s ozljedama, ali je optimističan uoči susreta s Turcima.

'Nakon dosta duge pauze od pet mjeseci, ponovno imamo okupljanje u jednoj od najvažnijih utakmica ovih kvalifikacija. Sastaju se dvije ekipe koje su se pomalo odvojile i imaju se s pravom nadati prvom mjestu. Očekujem izuzetno tešku utakmicu, za nas izuzetno važnu, kao i za Tursku', rekao je Olić i dodao:

'Imamo određenih problema što se tiče igrača. Dosta ih je promijenilo sredinu, nemaju kontinuitet utakmica, ali imamo jednu utakmicu i dovoljno dana da se pripremimo i nadam se da ćemo što bolje dočekati tu utakmicu te uz podršku naših navijača nastaviti u pozitivnom nizu prema tom našem cilju, a to je Europsko prvenstvo'.

Popis igrača:

Vratari: Toni Silić (Hajduk), Anthony Pavlešić (Rudeš), Jozo Vukman (Hrvace)

Obrambeni: Moreno Živković (Vukovar), Branimir Mlačić (Udinese), Dominik Prpić (Porto), Matia Barzić (Cultural Leonesa), Teo Barišić (Rijeka), Šimun Hrgović (Hajduk), Filip Krušelj (Slaven Belupo)

Vezni: Lovro Zvonarek (Grasshoppers), Ivan Katić (Lokomotiva), Adriano Jagušić (Panathinaikos), Šimun Mikolčić (Osijek), Ante Kavelj (Gorica), Marin Šotiček (Basel), Fabijan Krivak (Sigma Olomouc), Ivan Canjuga (Varaždin), Roko Brajković (Hajduk)

Napadači: Anton Matković (Osijek), Fran Topić (Dinamo)

Pretpozivi: Josip Cundeković (Dubrava), Luka Hodak (Hajduk), Noel Bodetić (Rijeka), Sven Lesjak (Varaždin), Filip Mažar (Slaven Belupo), Noa Skoko (Hajduk), Mirko Sušak (Lokomotiva), Gabriel Rukavina (Rijeka), Antonio Verinac (St. Gallen), Luka Tunjić (Fortuna Sittard)

Nakon Turske, Hrvatska će 26. rujna igrati kod kuće protiv Mađarske i početkom listopada gostovati kod Ukrajine i Litve.