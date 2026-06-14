Senzacija na SP: Australija svladala favoriziranu Tursku, pogledajte golove

Strijelac jedinog gola u 1. dijelu bio je Nestory Irankunda . Paul Okon-Engstler poslao je fenomenalnu loptu u dubinu, a Irankunda se krasnim prvim dodirom riješio čuvara i mirno pogodio. Zaista krasan gol.

Od Turaka se očekivalo puno više, no ostali su nedorečeni. Njihove pokušaj je dobro zaustavljao Patrick Beach, golman koji je neočekivano dobio prednost nad Matthewom Ryanom.

U nastavku je Australija čekala svoju priliku, a Turska preuzela inicijativu. Prijetili su iz raznih pozicija, no Australija se nije dala omesti. Sjajni Australci iskoristili su jalovost svog suparnika i kaznili ga još jednim golom. Ovaj put je Connor Metcalf bio precizan kada je u 75. minuti lijepim udarcem matirao golmana.

Australci su se držali provjerene recepture izravnih napada i tranzicija te im je to donijelo pobjedu. To je zaista veliki trijumf za izbornika hrvatskih korijena Tonyja Popovića i njegove izabranika. Turska je uoči utakmice bila proglašena ogromnim favoritom, a mnogi su je isticali kao potencijalno pozitivno iznenađenje cijelog Mundijala. Ipak, ova utakmica pokazuje da im predstoji još puno posla.

Golove s utakmice možete pogledati OVDJE.