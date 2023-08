Svijet ima senzacionalnu prvakinju na 100m, prva medalja s velikih natjecanja

Amerikanac Grant Holloway (25) opravdao je status velikog favorita na 110 metara s preponama te osvojio treći uzastopni naslov u toj disciplini. On je sjajno startao i bio u vodstvu od pvog do posljednjeg metra i u cilj ušao u vremenu od 12.96 sekundi. Srebro je osvojio aktualni olimpijski pobjednik Jamajčanin Hansle Parchment (33) sa 13.07, njemu je ovo drugo svjetsko srebro, a prvo je osvojio prije osam godina, dok je do bronce stigao Amerikanac Daniel Roberts (25) sa 13.09, njemu je to prva medalja s velikih natjecanja.

Šveđanin Daniel Stahl (30) po drugi je put u karijeri osvojio zlato na svjetskim prvenstvima u karijeri, nakon Dohe 2019. slavio je i u Budimpešti i to u dramatičnoj završnici. Naime, Stahl je vodio nakon pet serija s hicem od 69.37 metara, a onda je branitelj naslova Slovenac Kristjan Čeh (24) u posljednjoj šestoj seriji ostvario rezultat od 70.02 metara i preuzeo vodstvo. No, aktualni olimpijski pobjednik Stahl je imao još jednu priliku za odgovor i iskoristio ju, njegov je disk sletio na 71.46 metara što je novi rekord svjetskih prvenstava. Broncu je sa 68.85m osvojio mladi Litvanac Mykolas Alekna (20), aktualni europski prvak.

Hugues Fabrie Zango (30) iz Burkine Faso osvojio je naslov svjetskog prvaka u troskoku, nakon bronce u Dohi 2019. i srebra lani u Eugeneu Zango se okitio i zlatom u Budimpešti do kojega je stigao sjajnim skokom iz pete serije od 17.64 metara kojim je pretekao dvojicu Kubanaca, srebrnog Lazara Martineza (25) sa 17.41m i Cristiana Napolesa (24) sa 17.40m.

Zango je tako iskoristio izostanak branitelja naslova i olimpijskog pobjednika Portugalca Pedra Pabla Pricharda te ozljedu u prvoj seriji Jamajčanina Jaydona Hibberta koji je nakon najboljeg rezultata u kvalifikacijama.

REZULTATI FINALA, ATLETIČARI,

110m prepone:

1. Grant Holloway (SAD) 12.96

2. Hansle Parchment (Jam) 13.07

3. Daniel Roberts (SAD) 13.09

4. Freddie Crittenden (SAD) 13.16

5. Shunsuke Izumiya (Jap) 13.19

6. Sasha Zhoya (Fra) 13.26

7. Jason Joseph (Švi) 13.28

8. Wilhem Belocian (Fra) 13.32

troskok:

1. Hugues Fabrice Zango (B. Faso) 17.64m

2. Lazaro Martinez (Kuba) 17.41

3. Cristian Napoles (Kuba) 17.40

4. Yaming Zhu (Kina) 17.15

5. Yasser Mohammed Triki (Alž) 17.01

6. Yaoqing Fang (Kina) 17.01

7. Will Claye (SAD) 16.99

8. Emmanuel Ihemeje (Ita) 16.91

disk:

1. Daniel Stahl (Šve) 71.46m

2. Kristjan Čeh (Slo) 70.02

3. Mykolas Alekna (Lit) 68.85

4. Matthew Denny (Aus) 68.24

5. Fedrick Dacres (Jam) 66.72

6. Andrius Gudžius (Lit) 66.16

7. Lukas Weisshaidinger (Aut) 65.54

8. Henrik Janssen (Njem) 63.80

ATLETIČARKE,

100m: