Šveđani bijesni na Zlatana: Propustio utakmicu Švedske i išao na Trumpov show

Ovoga puta razlog nije neka njegova izjava, nego odluka gdje će provesti večer u kojoj je švedska reprezentacija igrala utakmicu Svjetskog prvenstva.

Švedska je protiv Tunisa odigrala sjajnu utakmicu i slavila 5:1, ali dio navijača više je pričao o Ibrahimoviću nego o samoj pobjedi. Legendarni napadač nije bio na stadionu niti je izbliza pratio nastup reprezentacije, nego se pojavio na UFC eventu u Bijeloj kući.

To je posebno zasmetalo dijelu švedske javnosti jer se radi o jednom od najvećih igrača u povijesti tamošnjeg nogometa. Ibrahimović je godinama bio simbol reprezentacije, kapetan, najbolji strijelac i globalno najpoznatije švedsko sportsko ime. Upravo zato mnogi smatraju da je trebao pokazati barem simboličnu podršku momčadi na Svjetskom prvenstvu.

Šveđani su otvorili turnir uvjerljivom pobjedom protiv Tunisa, a utakmica je trebala biti večer slavlja za reprezentaciju. Umjesto toga, dio navijača na društvenim mrežama pitao se zašto Ibrahimović nije uz momčad u trenutku kada nova generacija pokušava napraviti veliki rezultat.

Kritike su išle u smjeru da je Zlatan uvijek isticao svoju povezanost sa Švedskom, ali da je u ovakvom trenutku izabrao potpuno drugi spektakl. UFC event u Bijeloj kući privukao je brojne poznate osobe, no za švedske navijače tajming je bio najgori mogući. Naročito kada se nadoda kontroverzni element tog cijelog događaja koji je nastao na inicijativu predsjednika Donalda Trumpa.

Ibrahimović je nakon igračke karijere ostao jedna od najvećih nogometnih figura svijeta, a njegovo pojavljivanje na velikim događajima uvijek privlači pažnju. Ipak, u Švedskoj se sada dio javnosti pita je li mogao odabrati drukčije, posebno zato što reprezentacija igra na najvećoj nogometnoj pozornici.

Švedska je protiv Tunisa pokazala snagu i otvorila turnir na najbolji način. No Zlatanov odlazak na UFC umjesto praćenja reprezentacije postao je dodatna priča oko momčadi. I dok nova generacija pokušava graditi vlastiti identitet bez njega, Ibrahimović je još jednom dokazao da, čak i kada nije na terenu, u Švedskoj i dalje može ukrasti naslovnice.