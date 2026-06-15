Budimir najavio Engleze: 'Odmah bih potpisao Katar...'

U Hrvatskoj vlada veliko nestrpljenje za susret s dobro znanim Englezima, a sada je svoje dojmove na konferenciji za medije najavio Ante Budimir . Osasunin napadač još čeka na gol na velikom turniru:

'Fokusiran sam na sebe i na svoj put. Naravno da kao napadač radim što je najkorisnije za ekipu. Međutim, rekao sam i ranije da bih odmah potpisao Katar. Mi svi ovdje imamo viši cilj, a ja se nadam da svojim pogotkom mogu donijeti reprezentaciji pobjede i nešto više od toga.'

Dobro poznaje Engleze iz La Liga: 'Što se Bellinghama tiče, ove sezone je bio više ozlijeđen nego zdrav. Međutim, on je izvanserijski, ne znam hoće li igrati. Što se Rashforda tiče, on uvijek radi razliku u Barceloni.'

Dodao je: 'Važan mi je kontinuitet. Daje mi samopouzdanje i veselje. Najvažnije je da sam zdrav. Želim nastaviti i u reprezentaciji zabijati kao i u Španjolskoj. Ova naša momčad je malo drugačija nego u Kataru, ali uvijek nam dolaze novi dobri pojedinci. Žao mi je što tamo nisam više igrao, ali bio sam ozlijeđen.'