Budimir najavio Engleze: 'Odmah bih potpisao Katar...'

čeka na gol

Budimir najavio Engleze: 'Odmah bih potpisao Katar...'

  • M.Š
  • Zadnja izmjena 15.06.2026 15:44
  • Objavljeno 15.06.2026 u 15:46
Ante Budimir
Ante Budimir Izvor: Pixsell / Autor: Davor Javorovic/PIXSELL
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Hrvatska nogometna reprezentacija otvorit će Svjetsko prvenstvo utakmicom s Engleskom 17. lipnja.

U Hrvatskoj vlada veliko nestrpljenje za susret s dobro znanim Englezima, a sada je svoje dojmove na konferenciji za medije najavio Ante Budimir. Osasunin napadač još čeka na gol na velikom turniru:

vezane vijesti

'Fokusiran sam na sebe i na svoj put. Naravno da kao napadač radim što je najkorisnije za ekipu. Međutim, rekao sam i ranije da bih odmah potpisao Katar. Mi svi ovdje imamo viši cilj, a ja se nadam da svojim pogotkom mogu donijeti reprezentaciji pobjede i nešto više od toga.'

Dobro poznaje Engleze iz La Liga: 'Što se Bellinghama tiče, ove sezone je bio više ozlijeđen nego zdrav. Međutim, on je izvanserijski, ne znam hoće li igrati. Što se Rashforda tiče, on uvijek radi razliku u Barceloni.'

Dodao je: 'Važan mi je kontinuitet. Daje mi samopouzdanje i veselje. Najvažnije je da sam zdrav. Želim nastaviti i u reprezentaciji zabijati kao i u Španjolskoj. Ova naša momčad je malo drugačija nego u Kataru, ali uvijek nam dolaze novi dobri pojedinci. Žao mi je što tamo nisam više igrao, ali bio sam ozlijeđen.'

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
DA BILI BUDU PRVACI

DA BILI BUDU PRVACI

Hajduk u srijedu dobiva najveću sponzorsku ponudu u povijesti kluba!
počivao u miru

počivao u miru

Preminuo Petar Prce (22), igrač MNK Square Dubrovnik
ŽELI GA VELIKAN

ŽELI GA VELIKAN

Sprema se veliki posao? Gattuso želi zvijezdu Dinama

najpopularnije

Još vijesti