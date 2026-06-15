Hajduk u srijedu dobiva najveću sponzorsku ponudu u povijesti kluba!

Kako pišu Sportske novosti, Nosov je tijekom boravka u Hrvatskoj otkrio da će Hajduk u sljedeća dva dana zaprimiti ponudu kakvu dosad nije imao.

'Želim potvrditi da ćemo za dva dana poslati Hajduku najveću sponzorsku ponudu u njegovoj povijesti. Naš cilj nije biti samo sponzor. Želimo biti partner koji će pomoći da Hajduk postane broj jedan', izjavio je Nosov.

Pritom je povukao paralelu s Barcelonom, s kojom njegova kompanija WhiteBIT već godinama surađuje.

'Kada sam prije nekoliko godina došao na sastanak u Barcelonu, klub je iza sebe imao pet loših sezona. Tada sam predsjedniku Joanu Laporti rekao: 'Upravo ste potpisali ugovor s dobrom srećom'. Svi danas vide gdje je Barcelona i što se dogodilo nakon toga. Kada potpišemo ugovor s Hajdukom, to će također biti ugovor s dobrom srećom', poručio je Nosov.

WhiteBIT je jedan od najpoznatijih europskih brendova u svijetu kriptovaluta i blockchain tehnologije. Osim Barcelone, kompanija je surađivala i s Juventusom te Ukrajinskim nogometnim savezom, a nedavno je partnerstvo s katalonskim velikanom produžila do 2030. godine.

Prema pisanju Sportskih novosti, Nosov i Pirić već su ranije iskazali interes za ulaganje u hrvatski sport, a sada žele napraviti ozbiljan iskorak kroz suradnju s Hajdukom.

'Naša je želja da Hajduk bude prvak Hrvatske. Upravo je to smjer u kojem smo oblikovali ovu ponudu. Vjerujemo da Hajduk ima potencijal za velike stvari i želimo biti dio te priče', rekao je Pirić.

Iako detalji ponude još nisu poznati, prema informacijama Sportskih novosti riječ je o projektu koji bi mogao predstavljati jedno od najvećih privatnih ulaganja u hrvatski klupski nogomet posljednjih godina.

Ukoliko Hajduk prihvati ponudu, splitski klub mogao bi dobiti strateškog partnera s globalnim iskustvom u sportskom sponzorstvu i financijsku injekciju kakva se rijetko viđa na domaćoj nogometnoj sceni.