ništa od senzacije

Hrvatska se uzalud nadala čudu! Pogledajte što se na kraju dogodilo

S.Č.

19.11.2025 u 01:35

Zlatko Dalić
Zlatko Dalić Izvor: Pixsell / Autor: Nel Pavletic/PIXSELL
Bionic
Reading

Hrvatska je u posljednjem kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Podgorici s 3:2 svladala Crnu Goru, ali neće biti u prvoj jakosnoj skupini na ždrijebu Svjetskog prvenstva.

Jedina koliko toliko realna nada za prvi pot, propala je u ponedjeljak navečer. Njemčka nije dozvolila kiks protiv Slovačke u Leipzigu i pomela ju je sa 6:0.

No, čak i nakon toga ostala je još mala nada. Zapravo, Hrvatska je trebala čudo u utorak. A kako znamo da se čuda ne događaju baš svaki dan, Dalićeva ekipa će ždrijeb ipak morati čekati iz drugog šešira.

Naime, Lihtenštajn, 206. reprezentacija svijeta je trebala pobijediti Belgiju, a Wales i Sjeverna Makedonija nisu smjeli odigrati remi. Belgija bi tada skliznula u drugi pot, a Hrvatska bi završila u prvom. Belgija je na kraju pomela Lihtenštajn sa 7:0, a Wales je deklasirao Makedonce sa 7:1. Golijadu u Belgiji možete pogledati na OVOM linku.

tportal
POZNATI SUPARNici

SLOMLJENO SRCE

NEVJEROJATNO

