Strupar nakon drame u Švedskoj: Točno se vidi koji to igrač Dinamu fali

S.Č.

23.10.2025 u 23:26

Malmo - Dinamo
Malmo - Dinamo Izvor: Pixsell / Autor: Christian Ornberg/PIXSELL
Dinamo je u 3. kolu Europske lige odigrao 1:1 u gostima protiv Malmoa.

Malmo je poveo u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena golom Oscara Lewickog da bi Dinamo do boda došao golom Cardosa Varele u šestoj minuti nadoknade.

'Bod k'o kuća, s obzirom na okolnosti. Dinamo se mučio, nije bio dobar. Kad se protivnik povuče u niski blok, Dinamo teško igra. Nedostaje mu igrač kao što je Martin Baturina, plemenita desetka koja bi mogla iskreirati nešto u takvoj situaciji', rekao je bivši igrač Dinama, a danas stručni analitičar Branko Strupar u studiju Arena Sporta nakon utakmice.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

Nevjerojatni Varela u 96. minuti spasio Dinamo od poraza

MALMO
1:1
DINAMO
Ivan Krstanović: Prema ovome što sada vidimo od Dinama, možemo zaključiti....
Evo kada se igra drugo poluvrijeme utakmice Rijeka - Sparta

