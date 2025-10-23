Strupar nakon drame u Švedskoj: Točno se vidi koji to igrač Dinamu fali

Malmo je poveo u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena golom Oscara Lewickog da bi Dinamo do boda došao golom Cardosa Varele u šestoj minuti nadoknade.

'Bod k'o kuća, s obzirom na okolnosti. Dinamo se mučio, nije bio dobar. Kad se protivnik povuče u niski blok, Dinamo teško igra. Nedostaje mu igrač kao što je Martin Baturina, plemenita desetka koja bi mogla iskreirati nešto u takvoj situaciji', rekao je bivši igrač Dinama, a danas stručni analitičar Branko Strupar u studiju Arena Sporta nakon utakmice.

