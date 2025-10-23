Evo što je rekao kapetan Dinama odmah nakon kraja drame u Švedskoj

'Zadovoljni smo bodom. Bili smo puno bolja ekipa od njih. Jedino kako smo mogli primiti gol je iz prekida. Znali smo da su tu opasni. No bod je ipak dobar. Bili su organizirani i gusti. Malo nas je bilo na centaršutevima u napadu. Nismo bili opasni u tim situacijama. Zadovoljni smo sa sedam bodova u tri utakmice, potpisali bismo to da nam je netko rekao na početku sezone. Ali malo smo žalosni da nismo i ovo pobijedili', rekao je kapetan Josip Mišić nakon utakmice.

