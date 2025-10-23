dinamo u europi

Evo što je rekao kapetan Dinama odmah nakon kraja drame u Švedskoj

S.Č.

23.10.2025 u 23:18

Josip Mišić
Josip Mišić Izvor: Pixsell / Autor: Christian Ornberg/PIXSELL
Bionic
Reading

Dinamo je u 3. kolu Europske lige odigrao 1:1 u gostima protiv Malmoa.

Malmo je poveo u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena golom Oscara Lewickog da bi Dinamo do boda došao golom Cardosa Varele u šestoj minuti nadoknade.

vezane vijesti

'Zadovoljni smo bodom. Bili smo puno bolja ekipa od njih. Jedino kako smo mogli primiti gol je iz prekida. Znali smo da su tu opasni. No bod je ipak dobar. Bili su organizirani i gusti. Malo nas je bilo na centaršutevima u napadu. Nismo bili opasni u tim situacijama. Zadovoljni smo sa sedam bodova u tri utakmice, potpisali bismo to da nam je netko rekao na početku sezone. Ali malo smo žalosni da nismo i ovo pobijedili', rekao je kapetan Josip Mišić nakon utakmice.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
europska liga

europska liga

Nevjerojatni Varela u 96. minuti spasio Dinamo od poraza

MALMO
1:1
DINAMO
SAMO ZA TPORTAL

SAMO ZA TPORTAL

Ivan Krstanović: Prema ovome što sada vidimo od Dinama, možemo zaključiti....
VRIJEME POKVARILO RASPORED

VRIJEME POKVARILO RASPORED

Evo kada se igra drugo poluvrijeme utakmice Rijeka - Sparta

najpopularnije

Još vijesti