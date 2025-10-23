Kovačević: Možete govoriti što hoćete...

'Nismo smjeli primiti onaj gol iz prekida, to je bio jedini način na koji su nam mogli zabiti. Imali su veliku šansu na početku drugog dijela pa su mogli otići na još veću razliku... Probali smo sve, nismo se predavali i na kraju mi je drago da smo došli do ovog boda. Šteta da nismo ranije zabili gol pa da imamo još malo vremena, ali moramo biti sretni s ovim bodom jer smo ga zaslužili', rekao je nakon utakmice Mario Kovačević i dodao:

'Veseli me što smo kontrolirali čitavu utakmicu. Može tko govoriti što hoće, ali Malmo je bio lani prvak Švedske, a mi smo ih izdominirali. Morali smo bolje reagirati u nekim situacijama, jako smo htjeli ovu pobjedu, ali nekad utakmica ode krivo. Da nam je netko prije početka sezone ponudio sedam bodova nakon tri kola, svi bismo to prihvatili. Vjerujem da ćemo biti još bolji'.