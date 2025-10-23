Pogledajte kako je mladi Varela u sudačkoj nadoknadi zabio gol i spasio Dinamo u Švedskoj

Domaćin je zabio u zadnjim sekundama prvog dijela i prilično je sigurno čuvao prednost, protiv Dinama koji u nastavku nije odigrao najbolje.

A onda sudačka nadoknada. Nakon što je Ellborg obranio šnasu Bakrara, Alžirac je u nastavku napada sjajno prebacio golmana, a Cardoso Varela je na gol crti zakucao za 1:1. Gol se provjeravao, ali sve je čisto i Dinamo je na kraju uz puno sreće izvukao važan bod. Gol Dinama pogledajte na OVOM linku.

U idućem kolu zagrebački sastav će 6. studenog ugostiti Celtu Vigo. Dinamo potom putuje u Lille (27. studenoga), slijede dva domaća ogleda protiv Real Betisa (11. prosinca) i FCSB-a (22. siječnja), te gostovanje kod Midtjyllanda (29. siječnja).

Podsjetimo, momčadi od prvog do 8. mjesta idu izravno u osminu finala, a klubovi od 9. do 24. mjesta ulaze u play-off nokaut faze, odnosno 16-inu finala. Preostalih 12 klubova na kraju ligaške faze ispada iz natjecanja.