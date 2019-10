Srebrni 'vatreni' oduševljen povratkom u klub koji ga je proslavio: 'Nije prošao dan da nisam mislio na ovaj klub, to je moja ljubav'

Milan Badelj otkrio je kako je svakoga dana dok je bio u Laziju razmišljao o Fiorentini koja je njegova velika ljubav

Odlazak iz Fiorentine za koju je odigrao 150 utakmica i zabio šest golova, te upisao osam asistencija, očito je bila pogreška, a 30-godišnji hrvatski reprezentativac je to sam i priznao u razgovoru za Gazzettu dello Sport. Badelj je rekao kako nikako nije mogao prestati misliti o Fiorentini dok je bio u Rimu.

Milan Badelj je na ljeto 2014. godine iz HSV-a došao u Fiorentinu za četiri milijuna eura i u klubu se zadržao četiri godine prije no što je bez odštete otišao u rimski Lazio. U Laziju je proveo godinu dana da bi ga oni ponovno vratili u Fiorentinu na posudbu.

'Kako mi je bilo u Laziju? Bilo je to sve dosta naporno od samog početka. Došao sam u klub nakon finala Svjetskog prvenstva s jako malo dana odmora, a još mi se rodio i sin Jona Davide. Bilo mi je jako teško i nije prošao niti jedan dan da nisam pomislio na Fiorentinu i Firencu. To je klub koji volim i sada to mogu reći na glas', otkrio je Badelj.

Sada se vratio u voljeni klub i ove sezone u ljubičastom dresu odigrao 10 utakmica.