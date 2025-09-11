Srbija sve dalje od SP-a! Čeka je pakleni put do Mundijala

Trenutno Albanija ima bod više, ali i utakmicu više. To znači da bi izabranici Dragana Stojkovića Piksija eventualnom pobjedom u međusobnom ogledu 11. listopada u Beogradu praktično osigurali drugo mjesto i plasman u baraž.

Baraž donosi prednost domaćeg terena

U slučaju da ispune taj cilj, Srbija će u doigravanje krenuti iz drugog šešira, što bi joj donijelo prednost domaćinstva u polufinalnim susretima. Potencijalni protivnici iz trećeg šešira trenutačno su Slovačka, Mađarska, Škotska i Bosna i Hercegovina, no to su zasad projekcije koje ovise o konačnom raspletu svih skupina.

Prema pravilima, parovi u baražu formiraju se tako da reprezentacije iz prvog šešira (Italija, Turska, Ukrajina, Wales) igraju protiv momčadi koje dolaze iz Lige nacija (Rumunjska, Sjeverna Makedonija, Sjeverna Irska, Moldavija). Srbija bi, u slučaju plasmana u finale doigravanja, gotovo sigurno dobila jednog od rivala iz prvog šešira, gdje ne bi bila favorit.

Ključni datumi

Polufinalni susreti baraža igrat će se 26. ožujka sljedeće godine, dok su finala zakazana za 31. ožujka. Nakon tih utakmica bit će poznati svi europski sudionici Svjetskog prvenstva 2026. godine.