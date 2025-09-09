Navijači Srbije skandirali: Piksi odlazi! Evo što je on napravio

Engleska je mnogo bolje otvorila utakmicu u Beogradu, a suparnika je slomila u završnom dijelu prvog poluvremena. Postigli su Englezi dva pogotka u samo tri minute, a Kane u 33. i Madueke u 35. minuti su bili strijelci za 2:0.

U 52. je Konsa povećao na 3:0, a po domaćina se sve raspalo u 72. minuti kada je Milenković zaradio isključenje. Do kraja su još zabijali Guehi u 75. i Rashford iz jedanaesterca u 90. za velikih 5:0.

Već nakon prvih 45 minuta je bilo jasno da se Srbiji sprema epska katastrofa i to su navijači prepoznali.

Čim je francuski sudac Clément Turpin odsvirao kraj prvog dijela i igrači krenuli prema svlačionicama, stadionom su odjeknuli zvižduci. Potom su se s tribina zaorili i povici ‘Piksi odlazi’, upućeni izborniku Draganu Stojkoviću.

Sam Stojković na to je reagirao tek podizanjem palca u zrak, bez daljnjeg komentara, te nastavio put prema svlačionici kako bi pokušao motivirati momčad za nastavak utakmice. Taj trenutak pogledajte OVDJE.