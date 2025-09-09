blamaža

Prve riječi Piksija nakon povijesne katastrofe Srbije: 'Čini mi se da se ovo moralo dogoditi'

09.09.2025 u 23:19

Srbija - Engleska
Nogometna reprezentacija Srbije doživjela je težak poraz u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine – Engleska je u Beogradu slavila s uvjerljivih 5:0. To je ujedno i najuvjerljiviji domaći poraz Srbije otkako nastupa kao samostalna država.

Nakon utakmice izbornik Srbije Dragan Stojković je kratko stao pred novinare i poručio da je riječ o večeri koju treba što prije zaboraviti.

Do sada je najteži poraz na domaćem terenu bio onaj protiv Belgije 2012., kada je završilo 0:3. Englezi su sada nadmašili taj rezultat i ponizili momčad Dragana Stojkovića. S ukupnog aspekta, jedini ovako težak poraz bio je 2019. protiv Ukrajine (0:5), ali tada je Srbija igrala u gostima.

‘Jedno večer za zaborav što se nas tiče. Čini mi se da je ovo moralo dogoditi, nisu oni slučajno viceprvaci Europe. Velika je razlika – u fizici, brzini, u svemu. Nismo mogli ništa bolje očekivati’, rekao je Piksi.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

SRBIJA - ENGLESKA 0:5

Nakon košarkaša, sada i nogometaši razočarali Srbiju; pogledajte kako su Englezi ponizili Orlove
povijesna blamaža srbije

Navijači Srbije skandirali: Piksi odlazi! Evo što je on napravio
ZNATE KOLIKO

Znate koliko je Haaland zabio golova nesretnim Moldavcima?

