Srbi brutalno 'otpilili' mladog hrvatskog nogometaša koji im se javno nudio: Niti smo ga zvali, niti nam treba...

Čini se kako se mladi hrvatski reprezentativac Bojan Knežević (22) malo zaletio. Nogometaš Dinama na posudbi u Lokomotivi, koji je svojedobno bio i kapetan U-19 reprezentacije, objavio je kako su ga iz Srpskog nogometnog saveza (FSS) zvali da zaigra za njih. No, iz FSS-a sve demantiraju

'Zvali su me nedavno iz Srbije, zvao me čovjek iz Saveza i rekao mi da postoji mogućnost da igram za Srbiju i pitao me jesam li zainteresiran. Moram priznati da me malo zatekao. Potom mi je rekao da zna da mogu ostvariti uvjete igranja za Srbiju, da je samo na meni da kažem jesam li zainteresiran ili odbijam takvu mogućnost. Ako kažem da me zanima, onda ćemo dalje razgovarati. Rekao sam da me zanima, zašto ne?', ispričao je Bojan Knežević za Sportske novosti.