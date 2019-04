Zabrinuti Niko Kovač priznao: Nisam mogao spavati, budio sam se nekoliko puta tijekom noći

Minhenski Bayern pred svojim navijačima u subotu (6. travnja) od 18.30 sati igra najveći njemački derbi protiv dortmundske Borussije. Izravni je to dvoboj za prvo mjesto na ljestvici, pobjednik bi gotovo sigurno osigurao naslov prvaka. Uoči derbija oglasio se bivši hrvatski izbornik i trener Bayerna Niko Kovač koji bi, ako ne pobijedi, vrlo lako mogao dobiti otkaz...

No, nije to nimalo utješilo Kovača. Uoči derbija nije imao nimalo mira, pritisak je nevjerojatan...

U ovom trenutku čini se kako Kovača na klupi Bayerna može zadržati samo pobjeda, remi ili poraz gotovo sigurno značili bi otkaz. Bez obzira na najkritičniji dio sezone u kojemu Bayern još uvijek ima priliku osvojiti naslov prvaka. Jasno je to sve i samom Kovaču koji je u srijedu proživljavao tešku dramu na kup utakmici s Heidenheimom. Uspjeli su Bavarci s igračem manje na kraju ipak slomiti žilavog drugoligaša, bilo je 5:4 za Bayer.

'Ako zabijemo samo jedan gol, znači da nemamo rješenje za napad, ali ako moramo dati pet to govori da nemamo rješenje za obranu. Napad je teži, to je umjetnost, obrana je rad, ali morate se boriti i braniti kao tim. To ponekad nije dobro funkcioniralo ove sezone. Čak i da ste umjetnik, morate se braniti...'

Kovaču je jasno da ga samo pobjeda ostavlja na poslu...

'Svi znamo što nam je činiti u subotu. Prva utakmica u Dortmundu bila je sjajna, ali ovaj put moramo donijeti ne jednu, nego obje polovice igre na teren. Primili smo 43 gola u 40 natjecateljskih utakmica. Previše. Francuzi su postali svjetski prvaci jer su se dobro branili. Međutim, kad bih za svaku pogrešku nekog izbacio iz početne postave, ne znam bih li imao od koga sastaviti jedanaestoricu. Tko napravi manje pogrešaka, pobijedit će', lakonski je prognozirao Niko Kovač.