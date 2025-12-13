Plazibat nakon velike pobjede: 'Žao mi je...'

Jednoglasnom sudačkom odlukom (30-26) pobijedio je Nordinea Mahieddinea. Plazibat je u prvoj rundi srušio suparnika, a onda do kraja borbe rutinski sačuvao stečenu prednost.

'Žao mi je, nisam išao po nokaut. Jednostavno, previše sam uživao u ovoj borbi. Nije me bilo dvije i pol godine i s osmijehom sam ovo odradio. Osjećao sam se sjajno', rekao je Plazibat nakon borbe.

'Htio sam da me udari, da osjetim. Smijao sam se, zaradio sam novac, ali ništa mi ne odgovara kao borba'