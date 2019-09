Pogledajte emotivni govor Igora Bišćana kojim se oprostio od Rijeke

Nogometaši Rijeke u posljednjoj utakmici 9. kola HT Prve lige gostovali su u Puli kod Istre 1961, a Igor Bišćan još uoči utakmice održao je pozdravni govor jer odlučio je napustiti Rijeku. Igrači su mu na terenu uzvratili na najbolji mogući način te su pobijedili domaćine 3:0

'Najbolji odgovor na sve ove medijske napise, da je ekipa meni odosno ja njoj orkenuli leđa. Hvala im na tome, hvala im na svemu što su napravili za mene. Ovo je bila moja zadnja utakmica na klupi Rijeke. Jednostavno, čovjek se zasiti nekih stvari i shvati da je sreću bolje potražiti negdje drugdje. Znate u kakvom stanju sam preuzeo ekipu, što nas je pratilo, nisu to bili najnormalniji uvjeti. Uz podršku igrača, napravili smo neke dobre stvari. Ali to nije bilo dovoljno', rekao je Bišćan u emotivnom govoru nakon utakmice.

'Vremena su se promijenila, jer više rijeka nije mogla kupovati beka za jednu utakmicu. Sada se to promijenilo i trebali smo svi biti kao jedno, a to nismo bili. I sada, na krajui krajeva, ja sam odlučio da to treba netko presjeći. Zahvaljujem se svima koji su vjerovali u nas. Zahvaljujem predsjedniku na povjerenju. Ponavljam, najveća zahvala idem mojim suradnicima i igračima. I želim im da dobe nekoga kojem će stati isto onoliko koliko je stalo i meni.'