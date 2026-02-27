Skandal u kvalifikacijama skijaških letova! Ogorčeni Slovenci: Sramota kakva se ne pamti!

Diskvalifikacija Anžea Lanišeka je snažno odjeknula u slovenskoj reprezentaciji, jer je riječ o jednom od njihovih najjačih aduta u Svjetskom kupu skijaških letova i kandidatu u utrci za Mali kristalni globus.

Prema službenom obrazloženju, Lanišek je diskvalificiran zbog nepravilne opreme. No način i trenutak donošenja odluke izazvali su veliko ogorčenje u slovenskom taboru. Naime, diskvalifikacija je potvrđena tek nakon što je postalo jasno da Stefan Kraft neće izboriti plasman u glavnu seriju.

Stefan Kraft, miljenik domaće austrijske publike, imao je slab nastup u kvalifikacijama i prijetilo mu je ispadanje. Da je Lanišek ostao u poretku, Kraft bi završio na 41. mjestu i ostao bez plasmana u glavnu seriju.

Diskvalifikacija Lanišeka otvorila je prostor Kraftu da se nađe među natjecateljima koji će se boriti za bodove, što je dodatno potaknulo sumnje i nezadovoljstvo u slovenskoj reprezentaciji.

'Sramota kakva se pamti!', 'Morali su Krafta progurati', 'Opet udaraju na Slovence', 'Austrijska prljava posla', samo su neki od komentara ogorčenih slovenskih navijača.

Domen Prevc, najbolji letač današnjice i aktualni svjetski rekorder, kvalifikacije u Kulmu završio je na trećem mjestu.

Slovenac je doskočio na 208,5 metara, što je ispod razine na kakvu je navikao u posljednje vrijeme. Njegov let bio je solidan, ali ne i spektakularan u odnosu na njegove uobičajene domete.

Općenito su kvalifikacije obilježili kraći letovi, ponajviše zbog nepovoljnih uvjeta i promjenjivog vjetra koji je utjecao na rezultate.

Najdalji let dana ostvario je Stephan Embacher. Austrijanac je doskočio na 219 metara i time osvojio kvalifikacije na skakaonici Kulm, koja je po veličini četvrta najveća na svijetu.

Prvi dan natjecanja u Kulmu tako je umjesto sportskog spektakla donio polemike i rasprave koje će se zasigurno nastaviti.