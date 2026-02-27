šokantna odluka

Skandal u kvalifikacijama skijaških letova! Ogorčeni Slovenci: Sramota kakva se ne pamti!

I.Ž.

27.02.2026 u 19:19

Anže Lanišek Slovenija
Anže Lanišek Slovenija Izvor: EPA / Autor: MARTIN DIVISEK
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

U austrijskom Kulmu održane su kvalifikacije u skijaškim letovima, a već prvi dan donio je veliku kontroverzu. U središtu pozornosti našao se Slovenac Anže Lanišek koji je diskvalificiran i neće nastupiti u borbi za bodove

Diskvalifikacija Anžea Lanišeka je snažno odjeknula u slovenskoj reprezentaciji, jer je riječ o jednom od njihovih najjačih aduta u Svjetskom kupu skijaških letova i kandidatu u utrci za Mali kristalni globus.

vezane vijesti

Prema službenom obrazloženju, Lanišek je diskvalificiran zbog nepravilne opreme. No način i trenutak donošenja odluke izazvali su veliko ogorčenje u slovenskom taboru. Naime, diskvalifikacija je potvrđena tek nakon što je postalo jasno da Stefan Kraft neće izboriti plasman u glavnu seriju.

Stefan Kraft, miljenik domaće austrijske publike, imao je slab nastup u kvalifikacijama i prijetilo mu je ispadanje. Da je Lanišek ostao u poretku, Kraft bi završio na 41. mjestu i ostao bez plasmana u glavnu seriju.

Diskvalifikacija Lanišeka otvorila je prostor Kraftu da se nađe među natjecateljima koji će se boriti za bodove, što je dodatno potaknulo sumnje i nezadovoljstvo u slovenskoj reprezentaciji.

'Sramota kakva se pamti!', 'Morali su Krafta progurati', 'Opet udaraju na Slovence', 'Austrijska prljava posla', samo su neki od komentara ogorčenih slovenskih navijača.

Domen Prevc, najbolji letač današnjice i aktualni svjetski rekorder, kvalifikacije u Kulmu završio je na trećem mjestu.

Slovenac je doskočio na 208,5 metara, što je ispod razine na kakvu je navikao u posljednje vrijeme. Njegov let bio je solidan, ali ne i spektakularan u odnosu na njegove uobičajene domete.

Općenito su kvalifikacije obilježili kraći letovi, ponajviše zbog nepovoljnih uvjeta i promjenjivog vjetra koji je utjecao na rezultate.

Najdalji let dana ostvario je Stephan Embacher. Austrijanac je doskočio na 219 metara i time osvojio kvalifikacije na skakaonici Kulm, koja je po veličini četvrta najveća na svijetu.

Prvi dan natjecanja u Kulmu tako je umjesto sportskog spektakla donio polemike i rasprave koje će se zasigurno nastaviti.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
što će odlučiti?

što će odlučiti?

Mađari žele ukrasti hrvatskog napadača: Istina je, radimo na tome...
šokantna odluka

šokantna odluka

Skandal u kvalifikacijama skijaških letova! Ogorčeni Slovenci: Sramota kakva se ne pamti!
važan potez

važan potez

Zlatko Dalić prelomio; na SP vodi igrača iz druge lige, ali i dalje ima veliki problem

najpopularnije

Još vijesti