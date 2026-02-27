Dubrava iznenađujuće srušila Cibaliju, Karlovac stradao u gostima kod Sesveta

Cibalija je u Zagrebu tražila sedmu uzastopnu prvenstvenu pobjedu, ali njihov je niz prekinut protiv Dubrave.

Vinkovčani su početkom drugog dijela poveli golom Sven Sopića u 49. minuti, no slavlje je trajalo tek tri minute. Luka Pasariček brzo je izjednačio, a potpuni preokret i tri boda Dubravi donio je Ante Matić u 62. minuti.

Unatoč porazu, Cibalia ostaje na prvom mjestu, no Rudeš i Dugopolje tek trebaju odigrati svoje utakmice pa je moguće da dođe do promjene na vrhu.