Dubrava iznenađujuće srušila Cibaliju, Karlovac stradao u gostima kod Sesveta

I.Ž.

27.02.2026 u 18:49

NK Dubrava NK Cibalia
NK Dubrava NK Cibalia Izvor: Cropix / Autor: Goran Mehkek
Prve utakmice 20. kola SuperSport Prve NL donijele su iznenađenja. Klubovi iz vrha tablice posrnuli su na gostovanjima kod momčadi iz sredine poretka – Dubrava je 2:1 svladala Cibaliju, dok su Sesvete uvjerljivo 3:0 nadigrale Karlovac 1919

Cibalija je u Zagrebu tražila sedmu uzastopnu prvenstvenu pobjedu, ali njihov je niz prekinut protiv Dubrave.

Vinkovčani su početkom drugog dijela poveli golom Sven Sopića u 49. minuti, no slavlje je trajalo tek tri minute. Luka Pasariček brzo je izjednačio, a potpuni preokret i tri boda Dubravi donio je Ante Matić u 62. minuti.

Unatoč porazu, Cibalia ostaje na prvom mjestu, no Rudeš i Dugopolje tek trebaju odigrati svoje utakmice pa je moguće da dođe do promjene na vrhu.

Sesvete - Karlovac 3:0 Sažetak Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport / Croatel

Karlovac 1919 doživio je još teži udarac. U Sesvetama je poražen 3:0 i sada zaostaje pet bodova za Cibalijom. Domaćine je predvodio Ivan Šaranić, koji je postigao dva sjajna gola i bio prvo ime susreta, a jedan je gol dodao Bartol Kardum.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

