Mađari žele ukrasti hrvatskog napadača: Istina je, radimo na tome...

Takav start nije prošao nezapaženo. Osim što su ga Mađari brzo prigrlili kao klupsku uzdanicu, sve je glasnije pitanje može li Franko Kovačević uskoro zaigrati i za njihovu reprezentaciju. Raspravu je potaknuo sam Kovačević kada je otkrio da ima mađarske korijene.

‘Obitelj moje bake s majčine strane dolazi iz Mađarske. Ja sam rođen u Koprivnici, gradu koji je veoma blizu granice s Mađarskom’, izjavio je.

Ta je izjava bila signal mađarskom nogometnom savezu da krene u konkretne korake. Izbornik Marco Rossi potvrdio je da prati situaciju.

‘Da, upoznat sam s time da može igrati za Mađarsku. Pratim ga kao i sve druge igrače koji imaju mogućnost nastupa za Mađarsku. Nogometni savez radi na njegovom dovođenju. Nemamo apsolutno ništa za izgubiti ako pokušamo. Ništa ne prepuštamo slučaju’, poručio je Rossi.

Iako se čini da bi Kovačević uskoro mogao dobiti mađarski poziv, njegove ranije izjave sugeriraju drugačiji rasplet. Slična situacija dogodila se prije nekoliko mjeseci kada je interes pokazala i Slovenija. Tada je naš napadač bio više nego jasan:

‘Ja sam Hrvat i vidim samo mogućnost igranja za Hrvatsku. Zlatko Dalić je među najboljim izbornicima na svijetu. Uvjeren sam da poziva svakoga za koga misli da može pomoći. Dat ću sve od sebe i čekati poziv.’

Nedugo potom Kovačević se našao na pretpozivu Zlatka Dalića, što znači da je već pod povećalom hrvatskog izbornika. No do konačnog poziva put je dug. Konkurencija u napadu je izuzetno jaka, a uoči Svjetskog prvenstva prostor za nova imena bit će vrlo ograničen.

Ipak, nastavi li zabijati u kontinuitetu, teško će ga se ignorirati. Ponudu Slovenije već je odbio, a ostane li dosljedan svojim riječima, ne čini se izglednim da će posegnuti za mađarskim dresom.

Za sada, Franko Kovačević odgovara golovima – a odluka o reprezentativnoj budućnosti mogla bi uskoro postati jedna od zanimljivijih priča regionalnog nogometa.