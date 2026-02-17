Slovenija je govorila o skandalu, a izjava Domena Prevca zapanjila je sportski svijet

Završnica super tim natjecanja u skijaškim skokovima na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini izazvala je buru reakcija, ali dok su mnogi napadali žiri, Domen Prevc zauzeo je potpuno drukčiji stav.

Natjecanje je prvi put uvršteno u olimpijski program, a rasplet je bio dramatičan. U trećoj seriji počeo je padati gust snijeg, vjetar je pojačao i žiri je odlučio prekinuti završnicu - tri skoka prije kraja. Odluka je izazvala ogorčenje jer je polovica finalne serije već bila odrađena.

Rezultati su priznati nakon pet serija. Austrija je osvojila zlato u sastavu Hoerl - Embacher, Poljska je senzacionalno stigla do srebra s dvojcem Wasek - Tomasiak, dok je Norveška uzela broncu s Forangom i Sundalom.

Najveći gubitnik bila je Njemačka. Phillip Raimund u šestoj seriji skočio je odlično i približio svoju reprezentaciju medalji, a potom je Poljak Kacper Tomasiak podbacio. Do kraja su još trebali skakati Sundal za Norvešku, Kobayashi za Japan i Embacher za Austriju, no prekid je sve zaustavio.

Njemačka je ostala bez medalje za samo 0,3 boda, dok Japan nije dobio priliku da Ryoyu Kobayashi uopće pokuša donijeti odličje.

Prevc smirio strasti

Dok su brojni natjecatelji i navijači kritizirali odluku sudaca, slovenski skakač Domen Prevc, koji je s Anžem Lanišekom završio na šestom mjestu, iznenadio je izjavom.

‘Bila je to ispravna odluka. Ne kažem da se ne može skakati u takvim uvjetima, nije bilo toliko loše, ali bilo bi pošteno samo kada bi uvjeti bili jednaki za sve’, rekao je Prevc.

Dodao je i kako je brzina na zaletištu znatno padala.

‘Brzina na mostu previše je opadala, za mene je to bila ispravna odluka. Nije na meni da o tome sudim, moj je posao da skačem. Ako mene pitate, to je dobra odluka.’

Osvrnuo se i na vlastiti nastup.

‘Moramo živjeti s greškama koje smo obojica napravili. Nakon dvije serije nismo bili u poziciji za medalju.’

Prevc je Igre u Milanu i Cortini završio s dvije zlatne medalje - slavio je u mješovitom timskom natjecanju na maloj skakaonici te u pojedinačnoj konkurenciji na velikoj skakaonici.