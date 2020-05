Talijanski mediji javljaju kako Edinson Cavani (33) definitivno odlazi iz Pariza te će karijeru nastaviti u Italiji. Podsjetimo, Urugvajac je u redove PSG-a stigao 2013. godine za 64 milijuna eura iz Napolija, a krajem lipnja završava mu ugovor te napušta Park prinčeva

Na Parku prinčeva će ga pamtiti kao najboljeg strijelca u klupskoj povijesti, za PSG je do sada odigrao točno 300 utakmica u svim natjecanjima i zabio okruglo 200 golova! No, epizoda u Parizu za njega je završena, a talijanski mediji tvrde kako je već sve dogovorio s novim klubom te da će od sljedeće sezone nositi dres milanskog Intera!

Sve do prije nekoliko tjedana Cavani se povezivao s Atletico Madridom, Boca Juniorsima, Newcastleom, ali i odlaskom u redove MLS momčadi Inter iz Miamija. No, čini se da od toga ipak neće biti ništa. Cavani se silno želi vratiti u talijansku Seriju A iz koje je 2013. godine i stigao u PSG. Igrao je prvo od 2006. do 2010. za Palermo, a potom od 2010. do 2013. za Napoli iz kojeg je za 64 milijuna eura i stigao u Pariz. Talijanski mediji sada su uvjereni kako će njegov novi klub biti milanski Inter.

Navodno pregovori između Cavanija i Intera traju već neko vrijeme, ali prije nekoliko dana predstavnici kluba s Meazze su došli s konkretnom ponudom.

Inter El Matadoru nudi ugovor na tri godine prema kojem će godišnje zarađivati oko 7.5 milijuna eura. On je spremno pristao na smanjenje plaće s obzirom na to da je u PSG-u po sezoni zarađivao 12 milijuna eura.

Tuttosport piše da su Cavani i predstavnici Intera odradili završne razgovore, te da je Urugvajac pristao na ponudu. Službena potvrda ovog posla se očekuje pred početak ljetnog prelaznog roka, a Cavani će od 30. lipnja biti slobodan igrač.