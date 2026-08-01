ODLIČNA FORMA

Sjajni Mili Poljičak ušao u finale Challengera u San Marinu

N.M. / Hina

01.08.2026 u 22:50

Mili Poljičak
Mili Poljičak Izvor: Pixsell / Autor: Davor Javorovic/PIXSELL
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Hrvatski 22-godišnji tenisač Mili Poljičak (ATP - 352.) u subotu je izborio nastup u finalu ATP Challengera 125 na zemljanoj podlozi u San Marinu. On je u subotnjem polufinalu pobijedio 30-godišnjeg Peruanca Juana Pabla Varillasa (ATP - 274.) sa 7-5, 6-4.

Splićanin se do finala probio iz kvalifikacija, što daje dodatnu težinu njegovom uspjehu. U nedjelju će mu suparnik biti pobjednik dvoboja između prvog i trećeg nositelja turnira, Argentinca Facunda Diaza Acoste (ATP - 107.) i Litavca Viliusa Gaubasa (ATP - 128.).

Bit će to Poljičkov četvrti finale na Challenger Touru, a drugo u ovoj godini, u kojoj je već bio pobjednik Split Opena, kad je uz podršku navijača na Firulama osvojio i pojedinačni i naslov u parovima.

Poljičak je već ulaskom u finale osigurao skok od gotovo 100 mjesta na pojedinačnoj ATP ljestvici, a osvajanjem novog trofeja bio napredovao oko 150 pozicija i došao do najboljeg renkinga u karijeri.

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