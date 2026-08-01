Sjajni Mili Poljičak ušao u finale Challengera u San Marinu

Splićanin se do finala probio iz kvalifikacija, što daje dodatnu težinu njegovom uspjehu. U nedjelju će mu suparnik biti pobjednik dvoboja između prvog i trećeg nositelja turnira, Argentinca Facunda Diaza Acoste (ATP - 107.) i Litavca Viliusa Gaubasa (ATP - 128.).

Bit će to Poljičkov četvrti finale na Challenger Touru, a drugo u ovoj godini, u kojoj je već bio pobjednik Split Opena, kad je uz podršku navijača na Firulama osvojio i pojedinačni i naslov u parovima.

Poljičak je već ulaskom u finale osigurao skok od gotovo 100 mjesta na pojedinačnoj ATP ljestvici, a osvajanjem novog trofeja bio napredovao oko 150 pozicija i došao do najboljeg renkinga u karijeri.