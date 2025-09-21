shnl

Silvijo Čabraja se vraća u SHNL. Evo koji klub će voditi

S. M.

21.09.2025 u 22:15

Silvio Čabraja
Silvio Čabraja Izvor: Pixsell / Autor: Slaven Branislav Babic/PIXSELL
Čabraja je bez posla od sredine ožujka ove godine kad je otišao iz Lokomotive.

Čabraja je bio najdugovječniji trener u SHNL-u; vodio je Lokomotivu od lipnja 2021. godine i na klupi se zadržao skoro četiri godine.

Kako pišu Sportske novosti, sad se vraća u SHNL i to kao trener Vukovara 1991. Vukovarci su smijenili Gordona Schildenfelda i upravo 57-godišnjaka vide kao idealno rješenje za svoju klubu.

Čabraja bi sutra trebao biti predstavljen kao novi trener novog prvoligaša, a sve se dogovorio ovog vikenda kad je bio u kontaktu s vodećim ljudima Vukovara.

Čabraja je nakon otkaza u Lokomotivi kratko radio kao sportski direktor toga kluba, a ovog ljeta je navodno imao nekoliko ponuda za trenerski posao, ali ih nije prihvatio. Pristao je na ponudu Vukovara, ali ga neće voditi sutra u susretu protiv Rijeke.

U toj utakmici v.d. trenera bit će Kristijan Polovanec, a Čabraja bi trebao momčad preuzeti sljedećeg tjedna.

