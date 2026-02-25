Kovač ispisao negativnu povijest Borussije: Ovo im se nikad nije dogodilo

Sponzor rubrike
Borussia Dortmund doživjela je bolan europski pad u Bergamu. Nakon pobjede 2:0 u prvoj utakmici činilo se da je put prema osmini finala otvoren, no Atalanta je uzvratila s 4:1 i u dramatičnoj završnici izbacila njemačkog velikana iz Lige prvaka.
No ova večer nije bila samo još jedno ispadanje. Bila je to i povijesna mrlja.
Niko Kovač tako je, nažalost, ispisao negativnu stranicu klupske povijesti. Ovo je prvi put da Borussia Dortmund nije uspjela sačuvati prednost od dva gola iz prve utakmice u nekom UEFA-inom dvoboju na dvije utakmice. Prije ove večeri, takvu je prednost uspješno obranila čak deset puta.
Statistika koja dovoljno govori koliko je slom u Bergamu težak.