Kovač ispisao negativnu povijest Borussije: Ovo im se nikad nije dogodilo

S.Č.

25.02.2026 u 22:07

Niko Kovač
Niko Kovač Izvor: EPA / Autor: MICHELE MARAVIGLIA
Borussia Dortmund doživjela je bolan europski pad u Bergamu. Nakon pobjede 2:0 u prvoj utakmici činilo se da je put prema osmini finala otvoren, no Atalanta je uzvratila s 4:1 i u dramatičnoj završnici izbacila njemačkog velikana iz Lige prvaka.

No ova večer nije bila samo još jedno ispadanje. Bila je to i povijesna mrlja.

Niko Kovač tako je, nažalost, ispisao negativnu stranicu klupske povijesti. Ovo je prvi put da Borussia Dortmund nije uspjela sačuvati prednost od dva gola iz prve utakmice u nekom UEFA-inom dvoboju na dvije utakmice. Prije ove večeri, takvu je prednost uspješno obranila čak deset puta.

Statistika koja dovoljno govori koliko je slom u Bergamu težak.

