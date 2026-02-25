Kovač ispisao negativnu povijest Borussije: Ovo im se nikad nije dogodilo

No ova večer nije bila samo još jedno ispadanje. Bila je to i povijesna mrlja.

Niko Kovač tako je, nažalost, ispisao negativnu stranicu klupske povijesti. Ovo je prvi put da Borussia Dortmund nije uspjela sačuvati prednost od dva gola iz prve utakmice u nekom UEFA-inom dvoboju na dvije utakmice. Prije ove večeri, takvu je prednost uspješno obranila čak deset puta.

Statistika koja dovoljno govori koliko je slom u Bergamu težak.