Scholes ga nije želio, a sada je jedan od najboljih golmana lige: United ima novog heroja

Legendarni veznjak javno je doveo u pitanje kvalitetu mladog belgijskog vratara i poručio da klub mora krenuti po Gianluigija Donnarummu .

'Kupiš tog dečka iz Belgije za 20 milijuna eura. Mislim da to sve govori o njemu u ovom trenutku. To mi govori da Lammens nije vrhunski vratar', rekao je Scholes na početku sezone.

Nastavio je još oštrije: 'Čim je Donnarumma postao dostupan, sjedni u auto, idi u Pariz i dovedi ga. Daj mu što god želi.'

Danas te riječi izgledaju potpuno drukčije. Lammens postao jedan od najvažnijih igrača Uniteda. Samo nekoliko mjeseci kasnije Lammens se prometnuo u jednog od najvećih pozitivaca sezone Manchester Uniteda.

Belgijac je jedan od rijetkih igrača koji je odigrao svaku utakmicu otkad je Michael Carrick preuzeo momčad, a njegove obrane vrlo često spašavale su United u ključnim trenucima. Posebno impresivno zvuči statistika spriječenih golova. Lammens je trenutno među najboljim vratarima lige s brojkom od +4,08, što znači da je svojim obranama spriječio više od četiri gola iznad očekivanog prosjeka.

Od ismijavanja do Svjetskog prvenstva

Lammens je ove sezone prošao put od igrača kojeg su mnogi ismijavali do vratara koji će s Belgijom putovati na Svjetsko prvenstvo 2026. Njegov razvoj posebno impresionira jer je vrlo brzo pokazao mentalnu stabilnost i sigurnost pod pritiskom kakav nosi igranje za Manchester United.

Carrick mu je vjerovao od prvog dana, a Belgijac je to povjerenje vraćao iz utakmice u utakmicu. Dok je Scholes početkom sezone zazivao Donnarummu, United je možda tiho i neprimjetno 'ubo jackpot'.

