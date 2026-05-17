Neuer je kod dodjele pehara napravio potez za pamćenje: Najveći gospodin među nogometašima

Kapetan Bayerna primio je trofej, ali ga nije želio prvi podignuti. Umjesto toga, pozvao je Leona Goretzku i prepustio mu taj trenutak, svjestan da veznjak na ljeto napušta klub.

Goretzka ostao iznenađen

Goretzka je bio vidno zatečen Neuerovom gestom i pokušao ga je nagovoriti da trofej podignu zajedno, no legendarni vratar Bayerna to nije želio. Htio je da taj trenutak pripadne samo njemu.

Bio je to gospodski potez kapetana koji dobro zna koliko je Goretzka dao Bayernu od dolaska iz Schalkea 2018. godine.

Oproštaj nakon velike ere

Goretzka je u dresu Bayerna odigrao 311 utakmica, zabio 51 gol i upisao 53 asistencije, a s klubom je osvojio gotovo sve što se moglo osvojiti.

Njegov ugovor istječe na kraju sezone i uskoro bi trebalo biti poznato gdje će nastaviti karijeru.

Bayern je naslov proslavio nakon uvjerljive pobjede protiv Kolna, u kojoj je briljirao Harry Kane hat-trickom, dok su se među strijelce još upisali Bischof i Jackson. Ipak, večer je na kraju obilježila Neuerova gesta - tiha, jednostavna i velika.