Kakav obrat! Mourinho otkrio koji klub vodi sljedeće sezone

Nakon pobjede Benfice 3:1 protiv Estorila, portugalski trener prvi put je potpuno otvoreno progovorio o svojoj budućnosti i jasno dao do znanja da je njegov ostanak u Lisabonu gotovo sigurna stvar.

'99 posto ostajem'

Benfica je pitanje pobjednika riješila već u prvih 16 minuta utakmice. Rios je zabio u sedmoj minuti, Bah je povećao prednost u 15., a samo minutu kasnije Rafa Silva postavio je konačnih 3:0 nakon asistencije Prestianija. Domaćin je do kraja uspio samo ublažiti poraz.

Iako je Benfica sezonu završila tek na trećem mjestu i sljedeće godine igrat će Europsku ligu, Mourinho je nakon utakmice poslao poruku koja je odjeknula nogometnim svijetom.

'Postoji 99 posto šanse da ću ostati u Benfici sljedeće sezone. Prvo zato što imam ugovor, a drugo jer sam dobio ponudu za produženje suradnje', rekao je Mourinho pa dodao:

'Istina, još nisam vidio ponudu, ali moj agent kaže da je sjajna.'

Real ga nije zvao

Portugalac se osvrnuo i na priče o Real Madridu koje posljednjih tjedana pune naslovnice.

'Nisam čuo ništa od Real Madrida, ali nitko od nas nije naivan. Jorge je razgovarao s predsjednikom i čelnicima kluba', poručio je Mourinho.

Tom izjavom praktički je potvrdio da kontakti postoje, ali i jasno dao do znanja da je u ovom trenutku puno bliži ostanku u Benfici nego povratku na Bernabeu.

Ipak, kod Mourinha nikada ništa nije potpuno zatvoreno. Kako je sam rekao - uvijek postoji onaj jedan posto koji može promijeniti sve.