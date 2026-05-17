Leko razbio glavnog konkurenta za titulu i došao nadomak slavlja!

U velikom derbiju 'lige za prvaka' Lekina momčad razbila je Royale Union Saint-Gilloise 5:0 i pobjegla glavnom konkurentu na četiri boda prednosti. Dva kola prije kraja belgijske Jupiler lige to je ogroman korak prema tituli.

Brugge je pitanje pobjednika praktički riješio već u prvom poluvremenu. U završnih petnaestak minuta prvog dijela potpuno su slomili aktualnog prvaka i zabili čak tri gola.

Glavnu ulogu imao je Hans Vanaken, dugogodišnji simbol Club Bruggea i jedna od najvećih legendi kluba, koji je dvaput pogodio mrežu Uniona.

Leko na pragu velikog uspjeha

Do kraja utakmice Brugge je nastavio dominirati i završio večer spektakularnih 5:0, u rezultatu koji bi mogao odlučiti prvenstvo.

Leko je tako stigao vrlo blizu jednog od najvećih uspjeha svoje trenerske karijere. Kada je preuzeo momčad, malo tko je očekivao ovako uvjerljiv završetak sezone, no Brugge pod njegovim vodstvom izgleda moćno upravo u najvažnijem trenutku prvenstva.

Sada njegovoj momčadi u posljednja dva kola treba još samo jedna pobjeda protiv Mechelena ili Genta kako bi i matematički osigurala naslov prvaka Belgije.

Zanimljivo, upravo je iz Genta Leko i stigao u Club Brugge, pa bi potencijalna potvrda titule protiv bivšeg kluba cijeloj priči dala dodatnu simboliku.