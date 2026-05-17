sadržajan dan

Ludnica u La Ligi: Sučić slavio, Budimir u borbi za ostanak, Atletico se oprostio od legende

M.Š / HINA

17.05.2026 u 22:16

Ante Budimir
Ante Budimir Izvor: EPA / Autor: Jesus Diges
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Momčad Osasune je poražena na svom terenu s 1-2 od Espaynola te je četvrtim uzastopnim porazom došla iz pozicije kluba koji se bori za plasman u europska natjecanja u poziciju da mora strahovati za ostanak u La Ligi.

Romero (27) i Garcia (53) su donijeli pobjedu Espanyolu, a jedini strijelac za Osasunu bio je Munoz (49). Ante Budimir je odigrao cijelu utakmicu za momčad iz Pamplone koja se s 42 boda nalazi na 15. poziciji. Za osiguravanje ostanka u La Ligi Osasuni je potreban barem bod u posljednjem kolu na gostovanju kod Getafea.

vezane vijesti

Po 42 boda imaju još Levante i Elche. Ispod crte su Girona sa 40 bodova i Mallorca s 39, a odavno je ispao Oviedo s 29 bodova.

Levante je golovima Espija (32) i Arriage (87) došao do treće uzastopne pobjede, a Mallorci je nanio drugi uzastopni poraz. Bod na gostovanju kod Betisa, kojem je ta utakmica rezultatski beznačajna, donosi Levanteu siguran ostanak u La Ligi. Mallorca je u zadnjem kolu domaćin Oviedu koji još igra samo za čast.

Girona je ostala na 40 bodova porazom kod Atletica (1-0), za koji je strijelac bio Lookman (12), a od navijača na Metropolitanu se oprostio Antoine Griezmann koji odlazi u Orlando City.

No, katalonska momčad i dalje sama odlučuje o svojoj sudbini, jer je u zadnjem kolu domaćin Elcheu. Girona je pod imperativom pobjede, a Elcheu je i bod dovoljan za spas, nakon današnje minimalne pobjede (1-0) na domaćem terenu protiv Getafea golom Chusta (19).

Martinez (17) je Alavesu donio pobjedu kod Ovieda, a time i bodove spasa, jer se s 43 boda neće ispadati iz La Lige. Toliko bodova ima i Sevilla koja je poražena kod kuće od Real Madrida s 0-1, a strijelac pobjedničkog pogotka bio je Vinicius Junior (15).

Celta Vigo je nakon boda osvojenog u Bilbau, gdje je strijelac za goste bio Swedberg (4), a za domaćina Inaki Williams (52), gotovo osigurala plasman u Euroligu. Da bi ostala izvan domašaja Getafea, treba joj barem bod u zadnjem kolu, kad će ugostiti Sevillu.

Getafe će u zadnjem kolu tražiti pobjedu protiv Osasune, kojom si može osigurati igranje u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.

U dvoboju s najviše pogodaka, Valencia je s igračem manje preokrenula zaostatak od jednog pogotka u pobjedu 4-3. Guerra je bio dvostruki strijelac za goste (8, 90+3), a po jednom su mrežu pogodili Duro (22) i Rodriguez (89). Kod Real Sociedada su pogotke postizali Munoz (3) i Oskarsson (63), a Tarrega (60) im je pomogao kad je poslao loptu u vlastitu mrežu. Luka Sučić je igrao od 58. minute.

Standings provided by Sofascore

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ekstraklasa

ekstraklasa

Poljaci slave hrvatskog napadača: Ključnim golom je spasio velikana!
talijani preokrenuli

talijani preokrenuli

Veliko iznenađenje: Hit-reprezentacija prosula prednost i ostala bez rukometnog SP!
dominacija

dominacija

Leko razbio glavnog konkurenta za titulu i došao nadomak slavlja!

najpopularnije

Još vijesti