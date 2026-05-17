Poljaci slave hrvatskog napadača: Ključnim golom je spasio velikana!

Hrvatski napadač zabio je za 2:1 protiv Lechije Gdansk u trećoj minuti sudačke nadoknade i tako ostavio poljskog velikana u igri za plasman u Europu.

Legia je do prije nekoliko mjeseci bila u potpuno drukčijoj situaciji. Početkom prosinca klub je završio u zoni ispadanja i ondje proveo čak tri i pol mjeseca. U jednom trenutku činilo se da će se velikan iz Varšave do kraja prvenstva boriti isključivo za ostanak. No situacija se potpuno promijenila.

Od borbe za opstanak do borbe za Europu

Kolo prije kraja Legia i dalje ima šansu izboriti kvalifikacije za Konferencijsku ligu. Za to joj treba pobjeda u posljednjem kolu, ali i kiksevi konkurenata Zagłębia Lubina i GKS Katowica.

A upravo je Čolak čovjek koji je održao tu nadu živom. Hrvatski napadač ušao je u igru u 72. minuti pri rezultatu 1:1, a onda u samoj završnici zabio gol vrijedan ogromna tri boda.

Bivši napadač Rijeke, Malmöa, Rangersa i PAOK-a stigao je u Legiju ove zime iz Spezije bez odštete. Od dolaska u Poljsku upisao je 20 nastupa i zabio četiri gola, a ovaj protiv Lechije mogao bi biti ključan. Za klub koji je prije nekoliko mjeseci gledao prema dnu tablice, to je nevjerojatan preokret.