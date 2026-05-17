ekstraklasa

Poljaci slave hrvatskog napadača: Ključnim golom je spasio velikana!

M.Š

17.05.2026 u 21:53

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: MATEUSZ SLODKOWSKI / CYFRASPORT / Newspix.pl / Profimedia
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Antonio-Mirko Čolak donio je Legiji iz Varšave možda i najvažniju pobjedu sezone.

Hrvatski napadač zabio je za 2:1 protiv Lechije Gdansk u trećoj minuti sudačke nadoknade i tako ostavio poljskog velikana u igri za plasman u Europu.

Legia je do prije nekoliko mjeseci bila u potpuno drukčijoj situaciji. Početkom prosinca klub je završio u zoni ispadanja i ondje proveo čak tri i pol mjeseca. U jednom trenutku činilo se da će se velikan iz Varšave do kraja prvenstva boriti isključivo za ostanak. No situacija se potpuno promijenila.

Od borbe za opstanak do borbe za Europu

Kolo prije kraja Legia i dalje ima šansu izboriti kvalifikacije za Konferencijsku ligu. Za to joj treba pobjeda u posljednjem kolu, ali i kiksevi konkurenata Zagłębia Lubina i GKS Katowica.

A upravo je Čolak čovjek koji je održao tu nadu živom. Hrvatski napadač ušao je u igru u 72. minuti pri rezultatu 1:1, a onda u samoj završnici zabio gol vrijedan ogromna tri boda.

Bivši napadač Rijeke, Malmöa, Rangersa i PAOK-a stigao je u Legiju ove zime iz Spezije bez odštete. Od dolaska u Poljsku upisao je 20 nastupa i zabio četiri gola, a ovaj protiv Lechije mogao bi biti ključan. Za klub koji je prije nekoliko mjeseci gledao prema dnu tablice, to je nevjerojatan preokret.

Standings provided by Sofascore

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ekstraklasa

ekstraklasa

Poljaci slave hrvatskog napadača: Ključnim golom je spasio velikana!
talijani preokrenuli

talijani preokrenuli

Veliko iznenađenje: Hit-reprezentacija prosula prednost i ostala bez rukometnog SP!
dominacija

dominacija

Leko razbio glavnog konkurenta za titulu i došao nadomak slavlja!

najpopularnije

Još vijesti