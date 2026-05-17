Rijekin trener stao uz Armadu: 'Šaljemo podršku navijačima...'

Utakmica nije ponudila pretjerane zanimljivosti, a trener Victor Sanchez ovako je sažeo svoje dojmove za MAXSport: 'Borili smo se do kraja, mogli smo zgrabiti i tri boda na kraju jer smo imali šansu. Imali smo puno utakmica ove sezone, u srijedu smo igrali s Dinamom u finalu Kupa. Istra je imala više vremena za pripremu. Bila je ovo borbena utakmica.'

Jedan od trenutaka koji je obilježio utakmicu bio je onaj kada je Armada napustila teren u 12. minuti. Tada se gostujući sektor na stadionu Aldo Drosina počeo se naglo prazniti. Armada je u velikom broju počela napuštati južnu tribinu, a prvi navodi bili su da se radi o možebitnom protestu na organe reda i mira u finalu Kupa. Podsjećamo, tu su Rijekini navijači jako kasno sjeli na svoja mjesta na osječkoj Opus Areni zbog greške u organizaciji.

Trener Sanchez izrazio je svoju podršku navijačima: 'Volio bih znati i što se dogodilo s našim navijačima. Rekli su mi da je bilo problema s policijom i napustili su stadion. Šaljemo podršku našim navijačima. Šteta je da smo igrali bez njih jer nam puno znače.'