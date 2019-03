Sada je jasnije zašto je ovako moćna Benfica iznenađujuće završila na putu Dinama

Nakon što je Ajax izbacio Real Madrid iz Lige prvaka, Benfica koja je odigrala dvije tijesne utakmice s nizozemskom momčadi ove sezone čini se kao još veća prijetnja Dinamu ovog četvrtka na Maksimiru (Arenasport 1, 18:55).

Kad su izvučene skupine, mnogi su vjerovali kako će Benfica sa svojom silno talentiranom i dobro posloženom momčadi pronaći mjesto u osmini finala Lige prvaka, no to se ipak nije dogodilo.

Naime, unatoč dvije pobjede protiv grčkog AEK-a, momčad iz Lisabona ostala je tek treća u skupini sa sedam osvojenih bodova, a vrh ljestvice morala je prepustiti Bayernu i Ajaxu.

Do ovog utorka činilo se da je Benfica pokazala određenu slabost završavanjem iza nizozemske momčadi na ljestvici, no sad kad je Ajax izbacio Real iz Lige prvaka, jasno je zašto su se Portugalci morali zadovoljiti nastavkom natjecanja u Europskoj ligi te obračunom s Dinamom u osmini finala (Arenasport 1, četvrtak, 18:55).

No, Ajax definitivno nije napravio momčadi trenera Brune Lagea isto što i Realu, već ga je tijesno pobijedio 1:0 golom Mazraouija u 92. minuti utakmice u Amsterdamu, dok je u Lisabonu bilo 1:1. Benfica to nije mogla nadoknaditi u dvobojima s Bayernom pa je ostala kratka u Ligi prvaka, no svoj europski put zasad uspješno nastavlja.

Sve to upozorava koliko je zapravo opasan Dinamov protivnik ovog četvrtka i trebat će odigrati na najvišem mogućem nivou za pobjedu, no uz podršku punog Maksimira i formu prikazanu u prethodnim europskim nastupima, 'modri' definitivno nisu bez izgleda...