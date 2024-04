Rudeš se vraća kući; posljednja momčad lige na svom travnjaku dočekuje Osijek

'Imamo malo kadrovskih problema, bilo je tu i nekih bolesti, tako da sastav još ne možemo totalno definirati. Pod upitnikom je Jan Doležal, koji nam je bitan igrač, a nije još ušao u pravi ritam treninga. Aleksa Latković, također jedna od najbitnijih karika, nema pravo nastupa radi kartona. Tomislav Srbljinović izbivat će radi povrede, plus još neki koji nisu na optimumu. Nadam se da ćemo sklopiti konkurentnu momčad i da ćemo dati maksimum protiv Osijeka, na našem domaćem terenu po prvi puta u Hrvatskoj nogometnoj ligi', rekao je trener Rudeša Davor Mladina u najavi utakmice te istaknuo:

'Kod igrača se osjeća ipak posebna atmosfera. Vidjeli su svi da mi na svojim susretima na travnjaku kod sebe u kvartu, posebno reagiramo. I prošle utakmice protiv prvoligaša, u pobjedama Istre 1961 i Slaven Belupo, ali i u SuperSportu Kupu ove sezone protiv lidera prvenstva Rijeke. Znači sve su to utakmice bile dosta dobre i kvalitetne, a protiv momčadi s Kvarnera je tek u završnici utakmice izostao pozitivan rezultat. To nam je velika prednost, jer budimo realni mi smo cijelu sezonu do sada igrali u 'podstanarstvu' na Kranjčevićevoj i ja se nadam da ćemo pred našim navijačima izaći bolji i goropadniji nego na Trešnjevci. Nadam se da će biti tako i da će nam navijači, koji su kod nas 'grlatiji' i bliže nama u većoj brojci. Mi ćemo dati sve od sebe da im se odužimo na terenu.'

