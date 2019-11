Robert Seligman u finalu Svjetskog kupa nakon dva i pol sata čekanja

Hrvatski gimnastičar Robert Seligman plasirao se u subotnje finale Svjetskog kupa u Cottbusu u disciplini konj s hvataljkama

'Odvježbao sam bez greške od početka do kraja, iako malo slabiji start 5.9, ali to sam išao ciljano jer sam znao da mi dvije desetinke više u startu ništa neće donijeti, a psihički ću si minimalno olakšati vježbu i odraditi bez greške što sam i uspio. Iskreno, iznenadila me moja ocjena od 14,366, dosta je niska, ali poslije sam vidio da su i mnogim drugima odbijali jako puno. Sve u svemu, zadovoljan sam, vratio sam samopouzdanje izgubljeno na SP-u i sada vidim da imam šanse uključiti se ovdje u borbu za medalju. Dići ću startnu ocjenu na 6.1 i dati sve od sebe da ponovno odradim bez veće pogreške', poručio je Robert.



Zadovoljan je i njegov trener Vladimir Mađarević.

'Vratili smo samopouzdanje i to na najbitnijem dijelu olimpijskih kvalifikacija. Bitno je bilo da Robert ponovno stekne vjeru u sebe i pokaže sam sebi da lov na Tokio nije još izgubljen. Osjećao se dobro i prije i za vrijeme nastupa, kontrolirao je sve, iako je ovdje bilo 45 ljudi na startu, 20 vrhunskih konjaša, puno specijalista za ovu spravu', kazao je Mađarević.



Finale konja s hvataljkama na rasporedu je u subotu od 14.00 sati.